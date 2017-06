Niemand wilde groene ketchup, maar nu is er het Museum van Mislukkingen

Harley Davidson eau de cologne, groene ketchup, een BIC-pen voor vrouwen, Colgate Beef Lasagna, een plastic fiets. Dat zijn slechts enkele uitvindingen en productlijnen die volledig mislukt zijn. Samuel West, curator van het Zweedse Museum of Failure, is er dol op. In een introductiefilmpje legt hij uit waarom hij in de Zweedse plaats Helsingborg met zijn pop-up museum is begonnen: hij was alle verhalen over successen zat en wilde meer aandacht voor mislukkingen. Hij verzamelde er 70.

Zo is er de plastic fiets die nooit roest, maar dermate zwabbert dat niemand erop kan rijden. De ander is een Nokia N-gage: telefoon en spelcomputer ineen. Het probleem is dat je de telefoon overdwars tegen je oor moet houden, waardoor het de bijnaam taco-telefoon kreeg. Motorrijders bleken Harley Davidson eau de cologne helemaal niet lekker te vinden, de BIC-pen voor vrouwen werd afgeserveerd als seksistisch.

De favoriet van West zelf is vetvrije chips: eten zonder dik te worden. Helaas kreeg de consument er diarree van. Ook niet succesvol was het bordspel van Donald Trump uit 2004. Hij bracht een soort Monopoly onder de naam I’m Back and You’re Fired! Trump Game op de markt (inclusief geld met het hoofd van Trump erop). Very big failure.

Groene ketchup Foto James Brooks/AP Het bordspel I'm back and you're fired. Trump, the Game. Foto James Brooks/AP

Het project verleidde Seth Meyers van de show Late Night ertoe een foto van het Witte Huis te tonen en te zeggen: wie niet kan wachten op dit pop-up museum, „check out the pop up museum in Washington”. Voor wie wel kan wachten: The Museum of Failure is 5 oktober in Amsterdam te zien tijdens het Emerce EDAY festival.