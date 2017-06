Enkele stembureaus melden op Twitter dat het goed druk is. Bij de vorige Lagerhuisverkiezingen in 2015 was de opkomst 66,1 procent.

My first ever morning vote #GE2017

“Done 🙋🏼Don't forget to #showup today (looking at you 18-30s!) & participate as well as pray for everyone in authority #GE2017”

Done 🙋🏼Don't forget to #showup today (looking at you 18-30s!) & participate as well as pray for everyone in authori… https://t.co/nVKGdDPdFs

I have Voted at my local polling station in the 2017 General Election! #LDvote

En daarom is het moeilijk te voorspellen wie er wint en of die absolute meerderheid er komt.

For what it's worth, the #GE2017 final Poll of Polls; CON, 43.4% LAB, 35.9% LIB, 7.71% UKIP, 4.71% (7 firms; YG, Op, Pb, ICM, CR, Ka, SM)

In de laatste peilingen had May een gemiddelde voorsprong van 7 procent, bij lange na niet de voorsprong die ze dacht te hebben toen ze de verkiezingen uitschreef.

Zal de gok van May om vervroegde verkiezingen uit te schrijven zich uitbetalen? En is de brexit nog te stoppen? Correspondent Melle Garschagen beantwoordt zes vragen over de belangrijkste Britse stembusgang in jaren.

Stembussen open

De Britten gaan donderdag naar de stembus om de 650 leden van het Lagerhuis te kiezen. De stembussen zijn om 8.00 uur opengegaan en blijven tot 23.00 uur open. Een eerste indicatie van de uitslag wordt om 22.00 uur verwacht als er exitpolls worden gepubliceerd.

De Conservatieve premier May schreef de verkiezingen in april uit om met meer steun de onderhandelingen met de Europese Unie over brexit te kunnen voeren. Die procedure begint op 18 juni. Maar sinds april is de positie van de premier danig verzwakt. Na drie aanslagen in drie maanden speelt terreurbestrijding plotseling een prominente rol.

Aanslagen

Bij drie aanslagen vielen in totaal 35 doden. De kritiek klonk dat terroristen blijkbaar relatief eenvoudig een aanslag konden voorbereiden. May kreeg het verwijt dat ze zelf mede had gezorgd voor omstandigheden waaronder dat mogelijk was. Als minister van Binnenlandse Zaken (2010-2016) was ze verantwoordelijk voor grote bezuinigingen op politie- en veiligheidsdiensten.

May schreef de verkiezingen in april uit om zo een groter mandaat te bemachtigen voor de start van de Brexitonderhandelingen later deze maand. Destijds lag ze met haar Conservatieve Partij ruimschoots voorop in de peilingen. Nu May een minder onwrikbare leider is gebleken dan haar partij had gehoopt, is die voorsprong danig geslonken. Volgens de peilingen maakt Jeremy Corbyn van Labour ook een realistische kans om premier te worden.

Rivaal Corbyn



Haar belangrijkste rivaal Jeremy Corbyn van Labour staat op circa 35 procent. Corbyn kan waarschijnlijk onvoldoende profiteren van de aanslagen. Hij staat bekend als een pacifist en keerde zich in het verleden te weinig tegen het terrorisme.

De Conservatieven bezetten momenteel 330 zetels, Labour 229. De derde partij is de Scottish National Party met 54 zetels. Voor het overige zijn er kleine partijen in het parlement vertegenwoordigd die alle nog geen tien zetels bezetten. Dat zijn onder meer de Liberal Democrats (9) en de Democratic Unionist Party (8).