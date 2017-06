Iran: aanslagplegers Iraniërs die voor IS vochten

De daders van de dubbele aanslag in Teheran op woensdag waren Iraniërs die hebben meegevochten met terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Raqqa (Syrië) en Mosul (Irak). Dat zegt het Iraanse ministerie van Informatie in een verklaring, meldt het Iraanse aan de overheid gelieerde persbureau Tasnim. Ze zouden in augustus vorig jaar naar Iran zijn teruggekeerd om aanslagen te plegen.

De vijf daders, die allemaal omgekomen zijn, worden geïdentificeerd met de namen Qayyoum, Abu Jihad, Ramin, Serias en Fereydou. Achternamen zijn niet bekendgemaakt, net als details over de achtergrond van de daders. Iran is overwegend shi’itisch, maar er is ook een sunnitische minderheid. Die maakt 9 procent van de bevolking uit.

De aanvallers zouden een crimineel verleden hebben en gelieerd zijn aan verschillende wahabitische groeperingen. Het wahabisme is een ultraconservatieve vorm van de sunnitische islam die de officiële staatsideologie van Saoedi-Arabië is. Het wordt ook gezien als ideologische inspiratie voor IS en andere terroristische groepen.

Parlement en graftombe

De Iraanse Revolutionaire Garde beschuldigde Saoedi-Arabië van betrokkenheid bij de aanslagen. Dat land, een vijand van het shi’itische Iran, ontkende er iets mee te maken te hebben. IS eiste de aanslagen al snel op. Niet eerder heeft IS een aanslag op Iraanse bodem gepleegd.

Bij de gecoördineerde aanvallen op het parlement en de graftombe van ayatollah Khomeini kwamen zeventien mensen om, meer dan veertig raakten gewond. Verkleed als vrouwen kwamen drie van de aanvallers het parlementsgebouw in, waarna ze om zich heen schoten met automatische vuurwapens en handwapens. Ook hadden ze bomgordels om. Een van hen blies zich op, veiligheidstroepen wisten de andere twee uit te schakelen. Bij de graftombe waren twee aanvallers. Een blies zichzelf op, de ander werd gedood tijdens een schotenwisseling.