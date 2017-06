„U bent niet ingecheckt meneer!”, zegt de conducteur tegen iemand in de stoel achter me. Ik zie hem niet maar hoor de stem van een oudere heer. „Hoe kan dat, ik heb zó met het pasje gedaan. Mijn dochter heeft het me uitgelegd.”

„Ik zie dat u inderdaad bent ingecheckt, maar meteen daarna weer uitgecheckt”, zegt de conducteur. „Waarschijnlijk bent u per ongeluk twee keer langs het poortje gegaan.” De oude man klinkt nu wat radeloos. „Ik vind het ook maar lastig dat checken!”

Ik ben opgelucht als de conducteur de hand over zijn hart strijkt en verdergaat.

Dan hoor ik nóg een stem achter me: een klein meisje. „Wat was er?”

De man: „Opa had stiekem snel weer uitgecheckt!”

