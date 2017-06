Geliefd loket voor rijke Nederlanders

Een multimiljonair, hoog genoteerd op de rijkenlijst Quote 500 legde het eens – off the record – zo uit. „Als je echt een beetje geld hebt en je wilt geen gezeur met de fiscus, dan ga je naar Greg.”

Hij bedoelde: rijke mensen die geen belasting willen betalen zouden Gregory Elias op Curaçao moeten zien in te schakelen. Hij is, in zekere kringen, de bekendste financieel adviseur voor zeer vermogende Nederlanders. Juridisch geschoold, creatief en uiterst discreet. Het is om deze reputatie dat de ‘parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies’ zo in Elias geïnteresseerd is.

Vrijdagmiddag zal de 64-jarige trustadviseur voor deze onderzoekscommissie van de Tweede Kamer moeten verschijnen om onder ede te worden gehoord. De zogeheten ‘mini-enquête’ naar de vermeende sleutelrol die Nederland in internationale belastingontwijking speelt is woensdag begonnen en duurt tot en met volgende week. Van de 27 getuigen en deskundigen die de commissie onder leiding van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft opgeroepen, is Greg Elias verreweg de grootste naam.

Panama Papers

Woensdag, bij het verhoor van een aantal belastingambtenaren bleek al dat een rijke Nederlander die zijn vermogen stalt in een trustconstructie voor de fiscus geldt als „rode vlag” in de opsporing van belastingontduiking. En zeker als die trust via de Antillen is opgetuigd. Volgens Het Financieele Dagblad duikt de naam van Elias ruim driehonderd keer op in de documenten die de aanleiding waren van deze mini-enquête: de vorig jaar april uitgelekte Panama Papers van het Panamese advieskantoor Mossack Fonseca.

Gregory Elias is al veertig jaar actief in de trustsector op Curaçao. Dat land, autonoom maar nog altijd onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, is al decennialang interessant voor fiscale ontwijkingsroutes.

Na een studie notarieel recht in Amsterdam keerde Elias in de jaren zeventig terug naar zijn geboorte-eiland. Daar was hij een van de oprichters en directeuren van Intertrust, nu een van de voornaamste trustkantoren van Nederland. In 2002 nam de Nederlandse vermogensbank Fortis MeesPierson Intertrust over. Elias verdiende er een fortuin mee; volgens Quote is hij nu goed voor ruim 45 miljoen euro. Behalve voor zijn eigen clientèle heeft Elias zich altijd sterk gemaakt voor de fiscale industrie van Curaçao als geheel. Zo was hij lange tijd voorzitter van de Vereniging Offshore Belangen.

Gregory Elias (tweede van rechts) op het International Film Festival Rotterdam 2017, met (van links naar rechts) zakelijk directeur van het festival Janneke Staarink, koning Willem-Alexander, festivaldirecteur Bero Beyer en actrice Lisa Cortes. Aanleiding voor de foto is de premiere van de film Double Play. Foto ANP

Financiële affaires

In 2007 zette Elias een nieuwe trustmaatschappij op, United Trust. Die haalde meerdere keren het nieuws rond financiële affaires van vermeende klanten, zoals voormalig SNS-bankier Buck Groenhof (vorig jaar veroordeeld) en recent Emsley Tromp, de president van de Centrale Bank van Curaçao die wordt vervolgd voor belastingfraude.

Adviezen en diensten van trustkantoren zijn niet per se onwettig. Maar doel voor de cliënt is toch zo min mogelijk belasting te betalen in het land van herkomst. Of, zoals United Trust dat op de eigen website omschrijft: om belastingen te „optimaliseren”. Vooral hier zal de ondervragingscommissie benieuwd naar zijn.

Naast zijn trustdiensten is Elias actief als weldoener voor sociale en culturele doelen. Zo heeft zijn ‘Fundashon Bon Intenshon’ een voetbalschool voor arme kinderen gesticht en is Elias al jaren de grote man achter de Curaçaose pendanten van het North Sea Jazz-festival en het Rotterdamse Film Festival.

Op die manier wist Elias grote sterren naar zijn eiland te halen. De voormalige muzikant en componist – als drummer schreef Gregory Elias ooit mee aan de hit ‘Why Tell Me Why’ van Anita Meyer – wist vorig jaar de Rolling Stones te strikken voor een historisch eerste optreden in de Cubaanse hoofdstad Havana. Dat deden ze pro bono. Elias betaalde de productie. Die kostte naar verluidt alsnog meer dan 5 miljoen euro.