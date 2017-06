Geen diepvrieskip, melk of water meer in Qatar

Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en enkele andere Arabische staten legden deze week vergaande sancties op aan Qatar omdat het radicale organisaties als IS zou steunen en Iran. Vier vragen over een conflict dat een van de stabielste delen van het Midden-Oosten acuut dreigt te ontwrichten.

Vooral levensmiddelen worden op grote schaal gehamsterd, van diepvrieskippen tot gesteriliseerde melk. De aanvoer van levensmiddelen uit de grote buurstaat Saoedi-Arabië, goed voor zo’n 40 procent van Qatars voedselvoorziening, is per onmiddellijk afgesneden. Iran en Turkije hebben Qatar aangeboden zo nodig op dit terrein hulp te verlenen.

Waarom werpt Turkije zich op als bemiddelaar?

Turkije speelt een opmerkelijk prominente rol in de crisis rond Qatar. Niet lang nadat de andere Golfstaten sancties hadden opgelegd aan Qatar, wierp president Erdogan zich op als bemiddelaar. Hij belde met de leiders van Qatar, Saoedi-Arabië, de Emiraten en Rusland in een poging de blokkade op te heffen en riep op tot dialoog. Woensdag vloog de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken naar Ankara voor topoverleg.

Toen de bemiddelingspoging strandde, stelde Turkije zich onomwonden op achter Qatar. Want Ankara onderhoudt nauwe politieke, militaire en zakelijke banden met het puissant rijke Golfstaatje. Qatar is een belangrijke investeerder in de Turkse economie en heeft belangen in de media, de financiële sector en de defensie-industrie in Turkije. Bovendien hebben Turkije en Qatar onlangs een militaire alliantie gesloten. Als onderdeel daarvan gaat Turkije 3.000 en mogelijk 10.000 militairen stationeren in het Golfstaatje.

Erdogan is bang dat de Turkse economie, die in zwaar weer verkeert en kampt met een gebrek aan buitenlandse investeringen, verder in de problemen komt. Daarom bood Turkije aan om water en voedsel naar het Golfstaatje te vliegen nu de toevoer over land is afgesneden. Het Turkse parlement keurde woensdag versneld een wetsvoorstel goed om Turkse militairen in Qatar te stationeren.

Net als Qatar heeft Turkije tijdens de Arabische Lente de Moslimbroederschap gesteund. Erdogan vreest in Qatar eenzelfde scenario als in Egypte, waar president Morsi van de Moslimbroederschap werd afgezet. In Al-Monitor werd de analyse gesteld: „Ze [de Turken] zien het als onderdeel van een campagne van Israël en de VS tegen de Moslimbroederschap en zijn bondgenoten, met wie ze een ideologische band hebben en ze zien een verband met de mislukte coup van vorig jaar.”