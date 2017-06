Fotoserie ‘Tweederangsburger’

Fotograaf Inge van Mill ging in gesprek met Marokkaans-Nederlandse jongens in de Schilderswijk . Ze maakte met haar camera intieme portretten van de jongens uit de buurt. Haar reportage is te zien op het Fotofestival Naarden onder de titel ‘Tweederangsburger’ - bewust met aanhalingstekens omdat de jongens zich zo behandeld voelen.Alles over fotografie vind je voortaan op onze fotografiepagina In Beeld