Er klopt weer een stadshartje extra in Rotterdam

7½ Sfeer: Lichte, ruime zaak van modern-Italiaanse snit, ook geschikt voor grote familie-etentjes. Eten: Pizza’s en salades, plus vooralsnog twee desserts. Voor wie ondertussen al aan de dag van morgen denkt: in hetzelfde pand zit ook een bakkerswinkel van Jordy’s. Prijs: Salades van € 3,50 tot € 12,50, pizza’s van € 9,50 tot € 16. Jordy’s Vlietlaan 52a www.jordysbakery.nl

We eten bij Jordy’s op een van die stormachtige dagen aan het begin van deze week, en dus ook net na Pinksteren, waardoor de nieuwe zaak op de Vlietlaan ‘s avonds net even wat minder volloopt dan volgens de bediening intussen al gebruikelijk is. Geeft niet, kunnen we nog even ongestoord blijven rondkijken. Deden we buiten al, want wie dit stukje Rotterdam op de grens van Crooswijk en Kralingen na maanden weer eens binnenrijdt, ziet overal appartementen, winkels en plekken die verbazen. Zowel op en rond de Sophiakade als op de Frits Ruysstraat doen we niet anders dan elkaar aanstoten: goh, óók alweer zo mooi en levendig hier allemaal. Misschien toch maar weer eens verhuizen?

De Vlietlaan zelf houdt ook nog wat beloftes in. Het eerste restaurant van bakker Jordy Klootwijk, ondergebracht in een schitterend gerenoveerd, negentiende-eeuws pand waar jarenlang een drogisterij in was gevestigd, zit er sinds vorige maand. Andere jonge ondernemers staan op het punt zijn voorbeeld te volgen. Deze zomer opent de Rumour Conceptstore er met een eigenzinnig assortiment in mode, design en kunst. En naar verluidt zal kaasmaakster Marijke Booij (net als Jordy’s Bakery tevens bekend van de Fenix Food Factory) er een tweede filiaal beginnen. Met de Booij-pizza die in de nieuwe Jordy’s op de kaart staat, heeft ze alvast haar stempeltje op het buurtje gedrukt.

Die desempizza (€ 13,50), met daarop een supersmeuïge assemblage van haar eigen Goudse Boerenkaas (uitgeroepen tot de beste van 2017), blauwe kaas, parmezaan en Montfoortse Petit Doruvael, neem ik zelf als hoofdgerecht, en ik ben er tot en met de laatste punt enthousiast over. Desem is het handelsmerk van Jordy’s broodimperium en het blijkt zich prima te laten verwerken voor pizza’s. Een hardgebakken variant van een bruine boterham krijg je er met andere woorden niet mee voorgezet. De mededeling van serveerster Nada dat er ook een heuse Siciliaan in de keuken is tewerkgesteld, zou er bovendien op mogen wijzen dat de desempizza ook de zegen van de ‘echte pizzabakkers’ heeft.

Het is een heerlijk frisse pizzavariant die past bij lome, zomerse dagen en veel witte wijn op het terras

Mijn tafelgenote kiest voor pizza-meergranen, waarover hetzelfde kan worden gezegd. Het snijdt en hapt net zo gemakkelijk weg. De ‘Salsa verde’ (€ 13,50) is belegd met ingelegde courgette, munt, dragon, kervel, venkelblad, hazelnootjes en geitenkaas. Over die combinatie heeft ze tussentijds zo wat bedenkingen, met name vanwege die licht-zure courgette. Maar na een contra-expertise krijg ik haar weer aan mijn kant: het is een heerlijk frisse pizzavariant die past bij lome, zomerse dagen en veel witte wijn op het terras (wat er - breed uitgewaaierd - nog komt bij Jordy’s).

Pizza’s bepalen trouwens het aanbod in het restaurant, daarnaast is er keuze uit vier salades (van € 3,50 tot € 12,50), een soep, een daggroente (€ 4,50), een pizza van de dag en een dito ander wisselende gerecht (€ 9,50). Daarnaast zijn er een ontbijt- en lunchkaart. De soep (€ 5,50) komt aan mijn overzijde op tafel in een nostalgische, roodzwarte emaille kom en is bereid van verse doperwtjes met flinters chorizo. Mijn dagschotel (€ 9,50) is een smakelijke ceviche van zoetige witvistonijn met venkel, citroen, venkel, granaatappelpitjes en monniksbaard, een mediterrane zeekraal-soort die ook onze vaderlandse moestuinen en keukens terecht aan het veroveren is.

Enfin, nu dat grote terras nog voor de deur, en dan hebben we er weer een aantrekkelijke tussenstop op de spreekwoordelijke ‘lange weg naar Kralingen’ in de stad bij. Blijven rondkijken onderweg ook tussentijds: het kan namelijk niet anders of ook die Frits Ruysstraat, om de hoek, is een plek waar je deze zomer uitgebreid wil neerstrijken. Er klopt weer een stadshartje extra in Rotterdam.