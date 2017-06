‘Een filmrol stond wel op mijn bucketlist’

Filmrol

„Vorig jaar zomer heb ik auditie gedaan voor 100% Coco, een boekverfilming. Een vriendin van mijn moeder zag een advertentie op Facebook. Ik dacht: misschien een leuke ervaring. Het stond ook wel echt op mijn bucketlist om een keer in een film te spelen. Het boek had ik al in groep 8 gelezen. Zó leuk. Ik ben dyslectisch maar dit boek had ik zo uit. Na drie rondes ben ik het geworden voor de rol van Jada. Het was nog veel leuker dan ik dacht. Wel zwaar: veel wachten en vroeg opstaan. Er waren ook opnames in Parijs, daardoor heb ik veel schooldagen gemist. De film komt 6 juli in de bioscoop.”

„Mijn school vind ik superleuk. Het is een school die veel doet met talentontwikkeling. Ik ben bijvoorbeeld erg een leiderstype. In de ‘tafelgroepjes’ op school heb ik eigenlijk altijd wel de leiding. De basisschool was niet zo mijn ding. Als de docent zei: we gaan naar rechts, dan zei ik: waarom niet naar links. ‘Omdat ik het zeg’, kreeg je dan. Ik ben blij dat ik naar een middelbare school ben gegaan waar ik zelf mag nadenken. Mijn beste vriendin is ook half Surinaams. Niet dat ik haar daarom heb uitgekozen. Met twee anderen ben ik ook close, een is half Italiaans, een volbloed Nederlands. Mij maakt het echt niet uit. Als ze maar lief zijn.”

„Ik heb lang rechter willen worden omdat ik slecht tegen onrecht kan. Als iemand de schuld krijgt van iets wat hij niet heeft gedaan wil ik dat rechtzetten. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat een rechtenstudie niet echt iets voor mij is. Te veel met regeltjes. Nu vind ik acteren heel leuk maar ik wil geen actrice worden – ik denk dat ik later iets meer zekerheid wil.”

Dit zegt haar moeder „Firy ging altijd met een grote glimlach naar de filmset en kwam met een nog grotere glimlach terug. Ze heeft alléén maar genoten. Dat vond ik fijn om te zien. Het is iets heel moois om met z’n allen ergens naar toe te werken.”

„Mijn ouders zijn totaal anders. Mijn moeder vindt het belangrijk dat ze er is als ik thuiskom, klaar zit met thee. Mijn vader is ook veel met andere dingen bezig. Hij is televisiekok geweest, had eigen programma’s, was veel in het buitenland. Qua uiterlijk zijn wij twee druppels water. En het leiderschap heb ik ook wel van hem. Mijn moeder en ik zijn echt samen. Ik vertel haar bijna alles, zij mij ook. Als vriendinnen, geheimpjes en zo. Zonder mijn moeder ben ik echt helemaal niets.”

