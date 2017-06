ECB zet stapje naar afbouw lage rentebeleid

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een kleine, maar symbolisch niet onbelangrijke stap gezet om haar ultraruime monetaire beleid af te bouwen. Dit blijkt uit een verklaring die het ECB-bestuur vrijgaf na een vergadering in de Estse hoofdstad Tallinn.

In de verklaring staat niet langer dat de zeer lage rentes van de ECB nog lager kunnen worden. Er staat alleen dat ze “voor langere tijd…op het huidige niveau zullen blijven”. In vorige verklaringen stond daar nog bij: “of een lager niveau”. Voor het eerst sinds lange tijd zinspeelt de ECB, heel voorzichtig, op een einde van het tijdperk van heel lage rentes.

Vooralsnog blijven de rentetarieven ongewijzigd. De rente voor banken die geld lenen bij de ECB blijft 0 procent. Banken die geld stallen op deposito’s bij de ECB betalen daarop 0,4 procent rente. Dit is bedoeld om banken aan te sporen het geld vooral uit te lenen aan burgers en bedrijven.

De ECB is nog niet toe aan de afbouw van haar grootschalige en omstreden opkoopprogramma van staats- en bedrijfsleningen, zo blijkt eveneens uit de verklaring.

Maandelijks koopt de ECB 60 miljard euro aan staats- en bedrijfsleningen op, in elk geval tot en met december 2017. In de verklaring staat nog steeds dat de ECB “klaar staat” om dit programma “wat betreft omvang en/of duur uit te breiden”. Dit is precies wat er stond in de verklaringen na de afgelopen ECB-vergaderingen.

Het Nederlandse ECB-bestuurslid Klaas Knot pleit, net als zijn Duitse collega’s, voor het terugschroeven en daarna beëindigen van het programma vanaf volgend jaar. Maar afgaande op de formulering wil een meerderheid van het bestuur daarop nu nog niet vooruitlopen. Mogelijk doet het dit overigens alsnog in een latere vergadering, in juli of in september. Om 14.30 geeft ECB-president Mario Draghi in een persconferentie toelichting bij het besluit.

Het Centraal Planbureau stelde donderdag in een rapport dat het ruime monetaire beleid van de ECB “mogelijk” heeft geleid tot een toename van het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone van één procent. Maar het heeft niet geleid tot een hogere inflatie. Dit laatste is juist het officiële doel van de ECB, die streeft naar een inflatie van vlak onder de 2 procent.

