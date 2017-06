Duitsland neemt homoseksuele Tsjetsjenen op

Op donderdag is een eerste homoseksuele vluchteling uit Tsjetsjenië in Duitsland gearriveerd. Dat meldt Der Tagesspiegel. Hij heeft op humanitaire gronden een visum gekregen om naar Duitsland te reizen. Van vier anderen wordt nu bepaald of ze ook zo’n visum krijgen. Eerder nam Frankrijk een homoseksuele Tsjetsjeen op, nadat Litouwen asiel verleende aan twee van hen.

In april onthulde de Russische krant Novaja Gazeta dat in Tsjetsjenië honderd mannen waren opgepakt vanwege hun geaardheid. Ze zouden in detentiecentra zitten en gemarteld worden. Drie van hen zouden zijn omgekomen door de martelingen. De Tsjetsjeense autoriteiten ontkenden. Volgens hen zijn er helemaal geen homoseksuelen in Tsjetsjenië.

Begin mei kaartte bondskanselier Merkel in Rusland de zaak aan bij president Poetin. Die zei vervolgens met de openbaar aanklager en het ministerie van Binnenlandse Zaken over de aantijgingen te zullen overleggen. Bij een ontmoeting met de Franse president Macron zei Poetin later “de hele waarheid” boven tafel te willen krijgen.

Homofobie

Tsjetsjenië is een zeer conservatieve islamitische deelrepubliek van Rusland, waar homofobie veel voorkomt. In een rapport uit mei spreekt Human Rights Watch (HRW) echter over een “systematische klopjacht en martelingen van homoseksuele mannen zonder precedent” die niet geheel te verklaren is door de al langer aanwezige homofobie.

Tientallen van de mannen die weer zijn vrijgelaten zijn Tsjetsjenië uit gevlucht naar andere delen van Rusland, maar ook daar zijn ze niet veilig zegt HRW. Het gaat om zo’n veertig mannen.

“Er blijft een groot risico bestaan achtervolgd te worden door de Tsjetsjeense autoriteiten en eigen familie als ze in Rusland blijven.”

Nederland nodigt vooralsnog niet actief Tsjetsjeense homoseksuelen uit om hier asiel aan te vragen. Dat liet minister Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) weten in antwoord op Kamervragen.

Homoseksuelen uit heel Rusland worden al als risicogroep gezien, maar Nederland wil dat eventuele opname pas ter sprake komt als ze al zijn gevlucht. Vestiging in Nederland zouden dan via de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) moeten verlopen: