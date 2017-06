Dit is wat u wilt weten over de kabinetsformatie

De meeste politieke partijen gaan ervan uit dat ze in de onderhandelingen over een kabinet in elk geval naar buiten kunnen komen met één of twee successen waardoor hun eigen kiezers weten: mijn partij doet niet voor niks mee aan het kabinet. Maar het is zeker waar: je weet als kiezer nooit zeker of dat juist het succes is waar je op hoopte. Stel dat GroenLinks in de regering komt met als belangrijkste succes ambitieuze klimaatplannen, maar met de kleinere inkomensverschillen is het niet gelukt – waar jíj misschien vooral op hoopte? Dan is het pech. En ja, GroenLinks verliest daar dan de volgende keer vast en zeker kiezers mee. Maar misschien trekt de partij dan juist ook wel weer nieuwe ‘groene’ kiezers. ( Petra de Koning )

Politici kunnen dat niet zeggen, omdat ze nooit helemaal zeker weten wat ze in onderhandelingen over een kabinet binnen gaan halen en wat niet. Je weet meestal ook niet met welke partijen je aan tafel komt te zitten – dat hangt vooral af van de verkiezingsuitslag. De SP heeft deze keer wel duidelijk gemaakt dat de partij hoe dan ook niet in een kabinet wil met de VVD. Als SP-kiezer weet je dan nog steeds niet zeker of er bijvoorbeeld een Nationaal Zorgfonds komt, zoals de SP heel graag wil, mocht die partij aan onderhandelingen kunnen meedoen. Door het uitsluiten van de VVD is die kans op onderhandelen wel weer meteen kleiner geworden. Dus tegenover duidelijkheid staat ook: minder kans op het waarmaken van de idealen.

Zijn er parallellen te trekken met andere formaties die lang(er) duurden zoals de formatie van bijvoorbeeld het kabinet Den Uyl?

Vraag van: Ian van Beek.

Feitelijk is natuurlijk elke formatie uniek: elke ongelukkige formatie is ongelukkig op zijn eigen manier. Dat neemt niet weg dat de recente geschiedenis al veel vergelijkbare moeizame formaties heeft laten zien. Bijvoorbeeld de formatie van het kabinet Den Uyl (1972/1973), die uiteindelijk 163 dagen duurde. Ook toen was er sprake van politieke polarisatie en groeiden kleine partijen (Boerenpartij, PPR en CPN) stevig. Hoewel het destijds niet noodzakelijk was, werd een kabinet met méér dan drie partijen gevormd: iets dat sindsdien nooit meer is voorgekomen. En net als nu hing ook toen de vorming van een minderheidskabinet steeds als een spook in de lucht.

Lijkt de huidige formatie daarmee sterk op die van 1972/1973? Dat toch ook weer niet. Destijds was er de mogelijkheid de bestaande coalitie voort te zetten, iets dat dit jaar door de grote verliezen bij de VVD en vooral de PvdA onmogelijk is. Het politieke landschap is momenteel bovendien nog veel verder versnipperd en daarnaast wordt dit jaar de op één na grootste partij (PVV) door een groot deel van de andere partijen uitgesloten. Overigens duurde de formatie in 1977 nóg langer dan die van het kabinet Den Uyl: het eerste kabinet Van Agt ontstond pas na 208 dagen formeren.

VVD, CDA, D66 en GroenLinks voeren inmiddels weer ‘informele gesprekken’ en ook dat kwam eerder voor: in 1994 gingen PvdA, VVD en D66 na een eerste breuk ook weer om tafel, om na in totaal 111 dagen uiteindelijk tot een kabinet te komen. In één opzicht is de formatie dit jaar in elk geval nog lang niet uniek: de huidige 85 dagen zijn sinds 1945 al negen keer in lengte overtroffen. (Clara van de Wiel)