Burgemeester Brussel weg om bijverdiensten

Burgemeester Yvan Mayeur van Brussel legt per direct zijn functie neer. De 57-jarige Mayeur kondigt zijn vertrek later op de avond aan, zo bevestigt zijn kabinet donderdag tegenover de Vlaamse krant De Morgen. De positie van de burgemeester was onhoudbaar geworden nadat eerder op de dag een vernietigend rapport verscheen over een Brusselse daklozenvereniging.

Volgens de onderzoekers lieten verschillende bestuurders van de vereniging, genaamd Samusocial, zich betalen om aanwezig te zijn bij vergaderingen. Een van die bestuurders was Mayeur, die volgens Vlaamse media vorig jaar ongeveer 1.400 euro per vergadering opstreek. Onduidelijk blijft bovendien of hij wel bij al die vergaderingen aanwezig is geweest.

In totaal kostte het ‘aanwezigheidsgeld’ Samusocial in 2014 een kleine 40.000 euro. In 2015 en 2016 ging was dat bedrag met 60.000 euro nog veel hoger. Samusocial is een vereniging die – volgens de website – “sociale noodhulp verstrekt en strijdt tegen uitsluiting” van daklozen. Voordat hij burgemeester werd was Mayeur voorzitter van de organisatie.

Nieuw gezichtsverlies

Het schandaal bij Samusocial komt momenteel erg ongelegen voor de Parti Socialiste van Mayeur, legt onze correspondent Anouk van Kampen uit. In de aanloop naar de verkiezingen loopt de partij namelijk opnieuw gezichtsverlies op.

“Dit is niet het eerste schandaal voor de PS, het is de zoveelste teleurstelling. En ze probeerden eerder een onderzoekscommissie hiernaar tegen te houden, maar moesten zo’n onderzoek uiteindelijk toch steunen.”

Eind vorig jaar kreeg de Parti Socialiste ook al te maken met negatieve publiciteit na een schandaal bij het Waalse nutsbedrijf Publifin. Volgens het weekblad Le Vif/L’Express verdienden zo’n twintig volksvertegenwoordigers, onder meer van de PS, duizenden euro’s om aanwezig te zijn bij vergaderingen van adviesraden. In sommige gevallen waren ze bij die zitting helemaal niet aanwezig.