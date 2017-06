Exitpoll: geen absolute meerderheid voor May

De volledige exitpoll In afwachting van de eerste officiële resultaten nog even de uitslag van de exitpoll op een rij (met tussen haakje het huidige zetelaantal in het parlement). Voor een absolute meerderheid zijn 326 zetels nodig: Conservatives: 316 zetels (330)

Labour: 266 zetels (232)

SNP (Schotse Nationalisten): 34 zetels (56)

Liberal Democrats: 14 zetels (8)

Overige partijen: 22 zetels Politiek analisten wijzen er wel op dat het laatste uur niet mee is genomen in de exitpoll en dat er in het verleden regelmatig nog flinke verschuivingen zijn geweest ten opzichte van de eerste peiling.

Lib Dems zien regeringsdeelname niet zitten In Nederland zijn we wel gewend aan formatiespelletjes direct na de verkiezingen, maar in Groot-Brittannië pakt de winnaar meestal de absolute meerderheid en kan zonder ingewikkelde besprekingen gelijk aan de slag. Als de exitpoll van BBC, Sky en ITV klopt dan haalt nu geen enkele partij de meerderheid. De Liberal Democrats doen alvast een PvdA'tje: Partij-icoon Menzies Campbell zei tegen de BBC dat zijn partij zwaar gestraft is voor de vorige regeringsdeelname en daarom niet in een coalitieregering te stappen. Hij wil wel per onderwerp kijken of zijn partij de regering zal steunen, of dat nu een regering van Labour is of van de Conservatieven. De 'Lib Dems' regeerden onder leiding van de half-Nederlandse Nick Clegg tussen 2010 en 2015 als juniorpartner met de Conservatieven van David Cameron.

Eerste analyse correspondent Melle Garschagen Mocht deze peiling bevestigd worden door de uitslagen in de loop van de nacht is dat desastreus voor Theresa May, schrijft NRC-correspondent Melle Garschagen. Als de Conservatieven inderdaad geen absolute meerderheid (326 zetels) krijgen dan worden haar Brexitplannen danig verstoord en kan ze wellicht niet verder als partijleider en premier. Haar gok om vervroegde verkiezingen uit te schrijven bleek dan een zeer slechte zet. Lees zijn hele verhaal hier: Exit-poll: kiezers geven May geen steviger Brexit-mandaat

Geen absolute meerderheid voor May Volgens de eerste exitpoll heeft de Conservatieve Partij van Theresa May geen absolute meerderheid behaald bij de Britse verkiezingen. De poll is uitgevoerd door de nieuwszenders BBC, ITV en Sky. De conservatieven blijven met 314 zetels wel de grootste partij, maar komt daarmee tekort voor een meerderheid. May had 330 zetels en hoopte met het uitschrijven van deze verkiezingen juist winst te boeken. mgarschagen Melle Garschagen Let wel: ook met deze exitpoll kunnen Tories aan de macht blijven gezien ze ook op N-Ierse unionisten kunnen rekenen. 8 juni 2017 @ 21:06 Volgen Labour komt volgens de peiling uit op 266 zetels. De partij van Jeremy Corbyn heeft nu nog 232 zetels dus dat zou een flinke winst betekenen. De Schotse nationalisten zakken volgens de exitpoll naar 34 zetels. mgarschagen Melle Garschagen Wow! Schotse nationalisten doen het heel slecht. Verliezen circa 20 zetels in exitpeiling. Wat gaat Sturgeon doen? 8 juni 2017 @ 21:14 Volgen De officiële uitslagen volgen vanaf ongeveer 01.00 uur Nederlandse tijd.

Spoorboekje: opblijven of vroeg opstaan? Het is nog iets meer dan een uur tot de stembureau dichtgaan in Groot-Brittannië en er via een exitpoll een eerste indicatie komt van het stemgedrag van de Britten. Maar wat gebeurt er daarna? Opblijven of toch even slapen en dan vroeg opstaan? Britse media hebben een handig spoorboekje gemaakt. De eerste uitslagen vallen rond 1.00 uur Nederlandse tijd te verwachten uit verschillende kiesdistricten rond Sunderland. Dit zijn de Vlielands en Rozendaals van Groot-Brittannië - althans qua telsnelheid dan. Traditioneel zijn dit districten waar Labour goed presteert, dus Corbyn zal in het begin waarschijnlijk een lichte voorsprong nemen. Het Britse kiesstelsel uitgelegd door de Financial Times: Vanaf 2.00 uur komen de eerste districten met enig gewicht binnen, tot langzaam de wat grotere steden hun stemmen geteld hebben. Een goede graadmeter is bijvoorbeeld Darlington, in het hart van Labour-land. Winnen de Conservatieven dit district, dan is dit een voorbode voor een waarschijnlijk mooie nacht voor de Tories. Naast een strijd om wie de nieuwe premier wordt van Groot-Brittannië, staat ook de herverkiezing van vele leden van het Lagerhuis op het spel. Jeremy Corbyn weet rond 3.30 uur of hij wederom in de banken mag plaatsnemen als zijn district Islington North is geteld. Wie vannacht een wekker wil zetten, kan beter zorgen dat hij of zij rond 4.00 uur (Nederlandse tijd) wakker is, want vanaf dan gaat het snel met het binnenstromen van de resultaten. Tussen 4.00 uur en 5.00 uur zal steeds duidelijker worden welke partij de meeste zetels zal behalen en of sprake is van een absolute meerderheid. Rond 5.30 uur moet duidelijk worden of ook Theresa May haar parlementszetel behoudt wanneer de uitslagen van haar Maidenhead binnenlopen. Tussen 5.00 en 6.00 uur zal waarschijnlijk ook bekend zijn of May de Britten door de Brexit gaat leiden. Veel swingdistricten komen met hun uitslagen. Labour moet hopen dat het veel stemmen heeft behaald in plaatsen als het Welshe Gower en Vale of Clwyd, Croydon Central in Londen en Lincoln. De Tories zouden dan weer graag zetels in districten als Gedling, Walsall, Dudley en Wolerhampton willen binnen halen. Als laatste volgen traditioneel de districten Werwick-upon-Tweed, Blyth Valley and Wansbeck. Hun resultaten zullen pas rond lunchtijd binnen komen. Dan is echter al lang en breed bekend wie de komende jaren op Downing Street Ten mag wonen. Nog een extra reden om op te blijven: de 78-jarige David Dimbleby zal je op de BBC door alle uitslagen heen loodsen. Het zal voor de verkiezingsnestor de tiende keer sinds 1979 worden dat hij die rol op zich neemt. De uitslagengoeroe John Curtice, bekend vanwege zijn gedegen en accurate voorspellingen en analyses van binnenkomende resultaten, zal eveneens aanwezig zijn.