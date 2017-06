Brexit is een black box

Het is onmogelijk om de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen te voorspellen. Niemand weet hoe de deal tussen het VK en de EU eruit komt te zien en of er überhaupt een deal komt. Er is veel onenigheid: zo presenteerde de EU een rekening van 100 miljard voor verplichtingen die het VK al is aangegaan en moeten de rechten van Britten in Europa (en vice versa) gegarandeerd worden. De Britse premier Wilson stelde ooit dat „een week een eeuwigheid is in de politiek”. Deze wijsheid gaat zeker op voor de Brexit-onderhandelingen, die minimaal twee jaar gaan duren en aanvangen na de verkiezingen. Premier May stevent af op een overwinning, waarmee zij de Brexiteers in haar partij onder de duim houdt en meer ruimte krijgt in de onderhandelingen. Het is de vraag of de ver uiteenliggende posities in twee jaar kunnen worden verenigd. Het blijft mogelijk dat de Britten concluderen dat zij binnen de EU economisch beter af zijn dan daarbuiten. Daarom is het goed dat beide partijen de optie tot het herroepen van artikel 50 – het definitief besluit tot uittreding – open laten. Het Europees recht is geen exacte wetenschap maar laat alle flexibiliteit toe. May, Macron en Merkel zouden weleens bondgenoten kunnen worden.