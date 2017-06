Wind zorgt nog voor veel verkeershinder

De harde wind die sinds dinsdag waait in met name de kustprovincies, zorgt woensdagmorgen nog altijd voor flinke verkeershinder. De vertraging is het grootst op de Afsluitdijk, waar slechts één rijstrook open is. Het KNMI waarschuwt met code geel voor zware windstoten in de kustgebieden en het IJsselmeergebied.

Aan het begin van de Afsluitdijk in de richting van Noord-Holland, bij Kornwerderzand, stond om acht uur anderhalf uur file. Om de sluisgebouwen op die plek staan steigers, en die zijn door de wind instabiel geworden. Uit voorzorg zijn drie van de vier rijstroken afgesloten. Auto’s in beide richtingen mogen om de beurt passeren. Richting Friesland bedroeg de vertraging tegen acht uur zo’n twintig minuten.

Losgeschoten aanhanger

Ook op andere wegen waren woensdagochtend problemen. Op de N302 tussen Enkhuizen en Lelystad waren die het grootst: de dijk is geheel afgesloten. Harde windstoten maken de verkeerssituatie daar te gevaarlijk. Op de A32 tussen Heerenveen en Meppel schoot de aanhanger van een vrachtwagen los. Het verkeer moest via de vluchtstrook. Inmiddels is de snelweg weer vrij gegeven.

Automobilisten op de provinciale weg N15 richting de Maasvlakte krijgen ook te maken met vertraging. De grote containerterminal in de Rotterdamse haven waar de N15 naartoe loopt, is vanwege de harde wind gesloten. Volgens een woordvoerder van de terminal is dat gebruikelijk als het hard waait. Zodra de storm gaat liggen, gaat de terminal weer open.

De verwachting is volgens het KNMI dat de wind in de loop van de middag vanuit het zuiden gaat afnemen. Tot die tijd komen nog windstoten voor met snelheden tot 80 à 90 kilometer per uur. Dat is nog altijd minder dan gisteren, schrijft Weeronline: in Hoek van Holland werd een windvlaag gemeten met een snelheid van 109 kilometer per uur.