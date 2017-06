Voormalig FBI-directeur Comey: Trump verwachtte loyaliteit

De Amerikaanse president Donald Trump verwachtte van voormalig FBI-directeur James Comey loyaliteit en vroeg hem nationaal veiligheidsadviseur Mike Flynn niet verder te onderzoeken. Ook drong Trump meerdere keren erop aan dat Comey naar buiten bracht dat de president zelf niet werd onderzocht in het onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.

Dat schrijft Comey in een verklaring die hij donderdag zal afleggen tijdens een hoorzitting van de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat. Waarom de verklaring nu al is vrijgegeven, op de vooravond van een hoorzitting waar al dagen reikhalzend naar uitgekeken wordt, is niet bekend.

Comey bevestigt daarmee berichten die al eerder in de media gemeld werden. De oud-FBI-directeur heeft een verslag van zeven pagina’s geschreven, dat is vrijgegeven door de inlichtingencommissie. Die bevatten informatie over de drie ontmoetingen en twee telefoongesprekken die hij met de president had. “Ik heb loyaliteit nodig, ik verwacht loyaliteit”, zou Trump volgens Comey hebben gezegd tijdens een etentje op 27 januari in het Witte Huis. De FBI-directeur zou daarop hebben gezegd: “U zult altijd eerlijkheid van me krijgen”, waarop Trump daarvan maakte: “Dat is wat ik wil, eerlijke loyaliteit.” Comey merkt in zijn verklaring op dat het mogelijk is dat Trump en hij van mening verschillen over wat “eerlijke loyaliteit” betekent.

Aantekeningen

Van elk gesprek maakte Comey direct na afloop aantekeningen, zo schrijft hij. Dat deed hij niet bij ontmoetingen met Trumps voorganger Obama, geeft de FBI-directeur toe. Op 14 februari wilde Trump, op dat moment in de Oval Office, met Comey praten over Mike Flynn. Comey schrijft:

“De president herhaalde dat Flynn niets verkeerd had gedaan door met de Russen te bellen, maar dat hij de vicepresident had misleid. Trump zei daarna: “Ik hoop dat je ervoor kunt zorgen dat je dit kunt laten gaan, dat je Flynn kunt laten gaan. Hij is een goede vent. Ik hoop dat je dit kunt laten gaan.”

Comey vatte dit op als een verzoek van Trump aan hem om elke vorm van onderzoek naar Flynn te laten vallen. In zijn verklaring noemt hij dat “erg zorgelijk”. Verder schrijft Comey dat Trump er meermaals op aandrong naar buiten te brengen dat Trump persoonlijk niet werd onderzocht. “Hij vroeg wat we konden doen om ‘de wolken te laten verdwijnen’”, schrijft Comey. Volgens Trump zou het Ruslandonderzoek zijn mogelijkheden om het land te besturen bemoeilijken.

Lees hier het hele document:

Verklaring James Comey by NRC on Scribd

Trump benoemt opvolger

Morgen zal Comey de schriftelijke verklaring voorlezen, waarna de leden van de inlichtingencommissie hem onder ede zullen ondervragen. Doel van het onderzoek is om te kijken of Trump het FBI-onderzoek naar de banden tussen zijn campagne en Rusland heeft geprobeerd te dwarsbomen.

Comey werd begin vorige maand uit het niets ontslagen door Trump, volgens hem op aanraden van het ministerie van Justitie. Later gaf Trump toe dat “dit Rusland gedoe” een rol bij zijn besluit had gespeeld. Trump maakte vandaag bekend dat hij advocaat Christopher Wray zal voordragen als opvolger. Wray leidde van 2003 tot 2005 een afdeling van het ministerie van Justitie onder president Bush.