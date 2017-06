Brexit? Beter ten halve gekeerd geldt ook voor de Britten

Hans van Baalen is lid van het Europees Parlement voor de VVD.

Het is onmogelijk om de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen te voorspellen. Niemand weet hoe de toekomstige deal tussen het VK en de EU eruit komt te zien en of er überhaupt een deal komt.

De EU wil eerst dat de scheidingsakte wordt opgemaakt, inclusief een gepeperde rekening van mogelijk 100 miljard euro voor de financiële verplichtingen, die het VK reeds in Europees verband is aangegaan.

Pas als hierover overeenstemming is bereikt, kan het VK onderhandelingen starten over een handelsakkoord. De Britten willen echter direct praten over de toekomstige (handels)relatie tussen de EU en het VK en vinden de rekening van 100 miljard buitensporig. Ondertussen zitten de Britten niet stil en onderhandelen informeel met landen buiten Europa over hun toekomstige handelsrelatie, terwijl zij formeel nog volledig lid zijn van de EU. Ook moeten de rechten van EU-burgers in het VK en Britse burgers in de EU worden gegarandeerd, alvorens een akkoord gesloten kan worden over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK.

Lees ook: Dit staat er op het spel voor May en Corbyn

De Britse premier Harold Wilson stelde ooit dat ‘a week is a long time in politics’. Deze wijsheid gaat zeker op voor de Brexit-onderhandelingen, die minimaal twee jaar zullen duren en aanvangen na de verkiezingen, die op 8 juni worden gehouden. Volgens de peilingen stevent premier May af op een overwinning, waarmee zij de gestaalde Brexiteers in haar partij onder de duim kan houden en meer manoeuvreruimte krijgt voor de Brexit-onderhandelingen.

Echter, het is de vraag of de ver uiteen liggende posities van de EU en het VK in twee jaar kunnen worden overbrugd. Komt er überhaupt een deal tot stand? Alles is mogelijk en de Brexit is daarmee een black box. Het is mogelijk dat de Britten zelf tot de conclusie komen dat zij binnen de Europese Unie economisch veel beter af zijn dan daarbuiten, zoals dat in Frankrijk tijdens de laatste presidentsverkiezingen gold.

Daarom is het goed dat aan beide zijden van Het Kanaal de optie van het herroepen van artikel 50, zijnde het definitief besluiten tot Britse uittreding uit de EU, wordt opengehouden. Want niets mag worden uitgesloten. Het Europees recht is geen exacte wetenschap maar laat alle flexibiliteit toe. May, Macron en Merkel zouden weleens bondgenoten kunnen worden.