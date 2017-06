Deze gefrituurde burrito’s zijn de favoriete snack van Deadpool, op zijn beurt een van de favoriete superhelden van Menno de Koning. Met de vulling is gemakkelijk te variëren en u kunt ze serveren met guacamole en pico de gallo. Kook de rijst gaar, giet af en laat 10 minuten staan met de deksel erop.

Laat een koekenpan heet worden op middelhoog vuur, zet het vuur hoger en bak de groenten in een scheutje zonnebloemolie zodat de randen beginnen te blakeren. Bak de komijn, chili en paprikapoeder een minuut mee. Voeg zout, de rasp en het sap van de limoen toe. Snijd de koriander fijn en roer die samen met de zure room door de rijst. Bestrooi de biefstukken met peper en bak 2 minuten aan beide kanten in een hete pan met wat olie. Laat 5 minuten rusten in aluminiumfolie en snijd dan in plakken. Verwarm de tortilla’s kort aan beide kanten in de koekenpan. Leg een hoopje rijst in het midden, daarna gebakken paprika, ui en knoflook, eventueel bonen en tot slot de biefstuk. Bestrooi royaal met de kaas. Vouw de zijkanten van de tortilla eerst in en rol dan op zodat de naad onder ligt. Verwarm in een hoge pan een flinke laag zonnebloemolie tot 170 graden en frituur de chimichanga’s goudbruin. Laat de onderkant met de naad eerst in de hete olie glijden en draai deze pas om als hij goudbruin wordt.