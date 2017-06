Oud-kasbeheerder moet Vestia 11,5 miljoen euro betalen

Oud-kasbeheerder Marcel de V. moet woningcorporatie Vestia een schadevergoeding van minstens 11,5 miljoen euro betalen wegens het aannemen van smeergeld van banken. Dat heeft de rechtbank Den Haag woensdagochtend geoordeeld in een civiele rechtszaak die Vestia had aangespannen. Het is de eerste keer dat Marcel de V. door een rechter is veroordeeld voor zijn rol in het ‘derivatendebacle’.

De rechtbank veroordeelt Marcel de V. ,,schattenderwijs” tot het betalen van 11.450.000 euro op basis van de betalingen die hij heeft ontvangen – en die banken weer aan Vestia doorberekenden. ,,De doorbetalingen waren enkel en alleen in het belang van De V. en hadden niets van doen met zijn taakoefening”, zo staat in het vonnis.

Daarnaast houdt de rechter Marcel de V. medeverantwoordelijk voor de totale schade van 2,7 miljard euro die Vestia door miljardenspeculatie met derivaten heeft geleden. In een latere procedure zal de hoogte van de schadevergoeding hiervoor nader bepaald worden. De rechtbank vindt dat de oud-kasbeheerder “bewust roekeloos” heeft gehandeld en onaanvaardbare risico’s heeft genomen.

Het derivatenschandaal rond Vestia is vijf jaar geleden. Waar staan de corporatie en de sector nu? Lees ook: Na ‘Vestia’ kwam de psychologische klap

De grootste woningcorporatie van Nederland viel in 2011/2012 bijna om toen de rente daalde en banken meer onderpand op de derivaten opeisten. Kasbeheerder Marcel de V. bleek door de jaren heen een derivatenberg ter waarde van 23 miljard euro te hebben opgebouwd. Hij en zijn tussenpersoon Arjan G. van het bureautje Fifa Finance verdienden samen ruim 20 miljoen euro aan provisies van banken. Marcel de V. verzweeg deze ‘neveninkomsten’ tegenover zijn werkgever Vestia, maar betaalde er wel belasting over. Vestia moest 2 miljard euro betalen om de derivaten bij banken af te kopen. Andere woningcorporaties in Nederland moesten hieraan 675 miljoen euro bijdragen.

Marcel de V. wordt door justitie verdacht van omkoping, witwassen, oplichting en valsheid in geschrifte. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is naar verwachting later dit jaar.

Lees een reconstructie van hoe Marcel de V. te werk ging: Marcels geheime neveninkomsten

In de civiele procedure eiste Vestia terugbetaling van het smeergeld, omdat de banken deze provisie weer aan de corporatie hebben doorberekend. Alleen de miljoenenprovisie die Fortis, inmiddels ABN Amro, destijds betaalde, eiste Vestia niet terug, omdat de corporatie inmiddels met die bank heeft geschikt in de derivatenzaak. In totaal eiste Vestia 17,7 miljoen euro van Marcel de V., dan wel de helft daarvan die hij zelf van Arjan G. zou hebben ontvangen. Vestia wil uiteindelijk schikken met Arjan G. omdat hij zich in 2012 zelf heeft aangegeven bij de politie en berooid zou zijn.

Marcel de V. heeft altijd schuld ontkend, ook tijdens zijn verhoor bij de Parlementaire Enquête Woningcorporaties in 2013-2014. Oud-directeur Erik Staal van Vestia tekende zelf alle vierhonderd derivatencontracten, betoogde de advocaat van Marcel de V. De schade van 2 miljard euro zou zijn voortgevloeid uit de crisis, de lage rente en de onderhandelingen van Vestia met de banken. Marcel de V. zou er ook nooit een geheim van hebben gemaakt dat hij door banken werd gefêteerd op luxueuze diners, dure wijnen en kaartjes voor concerten en sportwedstrijden. Marcel de V. eiste daarom zijn oude baan terug en met terugwerkende kracht uitbetaling van zijn salaris en vakantiegeld vanaf zijn ontslag eind mei 2012 tot nu: in totaal ongeveer 8,6 ton.

Die eis heeft de rechter van tafel geveegd: voor het ontslag op staande voet was een ,,dringende reden’’, staat in het vonnis.