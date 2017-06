Oproep tot actie basisschoolleerkrachten

Leerkrachten collectief PO in Actie roept basisschoolleerkrachten op dinsdagochtend 27 juni een uur later te beginnen uit protest tegen lage salarissen en het oplopende tekort aan geschoolde docenten. Het is nog niet duidelijk hoeveel scholen er meedoen. Het collectief wordt gesteund door zo’n 40.000 meesters en juffen.

De formele werkweek van een leraar in het basisonderwijs duurt volgens de cao maximaal 40 uur Zo’n volle werkweek bestaat uit ongeveer 26 uur lesgeven en 11 uur nakijken, lessen voorbereiden en administratie bijhouden. Daarbij hebben docenten recht op 2 uur bijscholing per week, waarmee je uitkomt op 39 uur Maar dan zijn de vergaderingen, leerlingactiviteiten en oudergesprekken nog niet meegerekend. Bovendien is niet iedereen het over de in de cao vastgestelde 11 uur eens: een utopie, vinden sommige docenten.

De groep is tevens een petitie begonnen en wil op 27 juni 100.000 handtekeningen aan demissionair premier Rutte aanbieden op het Malieveld. De leerkrachten willen “een lagere werkdruk en een eerlijk salaris voor het primair onderwijs.” Ook ouders is gevraagd om de leerkrachten te steunen.

De groep eiste eerder al meer salaris en minder druk en excuses van demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs (PvdA).

Personeelstekort

Ze verwijten demissionair staatssecretaris Dekker ook dat hij vindt dat leraren op middelbare scholen meer mogen verdienen dan hun collega’s op de basisschool. Tijdens de formatieperiode, zo heeft Dekker laten weten, kan hij niet aan de salariseisen tegemoet komen. “Ik begrijp heel goed dat vakbonden en actiegroepen in deze formatieperiode strijden voor meer salaris. Ik herken me echter niet in het inktzwarte beeld dat zij schetsen van het onderwijs.”

Het personeelstekort groeit binnen acht jaar naar 10.000 arbeidsplaatsen als er geen maatregelen worden genomen, erkent ook Dekker.

De werkdruk in het basisonderwijs is hoog. Nergens komen zoveel burn-outklachten voor als in het onderwijs, een op de vijf leerkrachten is overspannen of heeft zulke klachten gehad.

Burn-out

Uit de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het percentage docenten met burn-outklachten in de periode 2011-2015 schommelde tussen de 18 en 21 procent. Dat komt neer op een op de vijf. Neem je het gemiddelde van alle beroepen, dan kom je uit op ongeveer een op de acht werkenden.

In april werd al door het lerarencollectief PO in Actie een manifest aangeboden bij de Tweede Kamer. De boodschap: meer salaris en minder werkdruk en als dat er niet komt, dan gaan alle scholen een week dicht, zo dreigde het collectief. Tot een staking kwam het echter niet.