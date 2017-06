Opnieuw aanhoudingen voor mishandeling Schouwburgplein

De verdachten in de zaak rond de mishandeling van een lesbienne vorige week dinsdag op het Rotterdamse Schouwburgplein zitten vermoedelijk ook achter een andere mishandeling, die een dag later plaatsvond. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Woensdag werden drie minderjarigen gearresteerd. Het gaat om een jongen en meisje van veertien en een meisje van dertien, allen uit Rotterdam.

Dinsdag meldden zich al twee meisjes van 14 en 15 jaar oud bij de politie. Ze zitten allen vast op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling van een lesbienne, op het Rotterdamse Schouwburgplein.

Een 18-jarige vrouw werd vorige week dinsdag rond 19.30 uur mishandeld toen met haar vriendin hand in hand liep over het Schouwburgplein. De dader maakte daar eerst een opmerking over, greep daarna het slachtoffer bij de nek en sloeg haar vervolgens in het gezicht en in de buik. De dader was in het gezelschap van meerdere meisjes en kreeg bij de mishandeling hulp van een jongen.

Tweede incident Schouwburgplein

Volgens de politie is dezelfde groep verantwoordelijk voor de mishandeling van een ander meisje, een dag later op hetzelde Schouwburgplein. In dit geval speelde de geaardheid van het slachtoffer geen rol. Het slachtoffer in deze zaak meldde zich nadat de politie een onderzoek was gestart naar het eerste geweldsincident.

Woensdag meldde één van de verdachten zich nadat de recherche contact met haar had opgenomen. De overige twee verdachten werden op andere locaties aangehouden. De politie doet momenteel onderzoek naar de rol van alle verdachten in de twee geweldsincidenten.