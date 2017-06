Behalve de meest succesvolle voetbalclub is Ajax ook de meest ongezellige voetbalclub van Nederland. Wat dat betreft was de keuze voor Peter Bosz misschien wel een logische. Peter Bosz kwam natuurlijk niet voor de sfeer naar Ajax, maar de ongezelligheid daar had hem dan toch overvallen. Het was er ondanks ‘de successen’ – Ajax speelde weer als Ajax, ze haalden de finale van de Europa League – zelfs zo ongezellig dat hij en zijn trouwe assistent Hendrie Krüzen het er niet langer volhielden. Ze verlieten Ajax dus beslist niet voor het geld – Bosz en Krüzen gaan bij Borussia Dortmund een veelvoud van hun Ajax-salarissen verdienen – maar vanwege „een keihard conflict op de werkvloer”. Ze konden niet anders.

Dat was tenminste de strekking van de berichten in De Telegraaf en het Algemeen Dagblad over de transfer. Volgens het AD was de stemming binnen Ajax sinds januari „onder het vriespunt” en kon er aan het begin van de werkdag zelfs geen ‘goedemorgen’ meer vanaf als Peter Bosz en zijn trouwe assistent Hendrie Krüzen en de andere leden van het technisch hart – Dennis Bergkamp, Hennie Spijkerman, Carlo l’Ami en Björn Rekelhof – elkaar troffen. De Telegraaf wist dat Peter Bosz niets liever had gewild dan bij Ajax blijven om de successen verder uit te bouwen. Het bewijs daarvoor was dat hij zelfs een riant appartement in Amsterdam had gekocht. Ja, denk je dan als argeloze lezer, die hadden het liefst nog jaren bij de club gezeten.

Lees ook: Ineens werd Peter Bosz stellig, zegt Ajax

Het deed denken aan de periode van Peter Bosz als trainer bij Vitesse, waar hij ook het liefst nog jaren had gezeten tot er ‘een echte topclub’ langskwam (Maccabi Tel Aviv, hahaha). Tot dan stond de clubleiding wel als één man achter hem en mocht hij iedereen die bij Vitesse geen ‘goedemorgen’ zei wel wegsaneren. Van persvoorlichter Ester Bal en alle slechte journalisten uit de regio tot keeper Piet Velthuizen, die hij, geholpen door zijn wondervoetbal, in de beeldvorming van publiekslieveling tot ‘veel te dikke luilak’ transformeerde. De overblijvers dronken de koffie zoals Peter hem dronk en als je ze naar een mening vroeg, wisten ze het niet.

Als het allemaal waar is, van die keiharde sfeer op de werkvloer, dan verdient de communicatieafdeling van Ajax een groot compliment, want er lekte – heel on-Ajax – niets van naar buiten, hoewel je de verdeeldheid met de kennis van nu wel op de juichfoto’s schijnt te kunnen zien. Ze communiceerden met succes het tegenovergestelde – ‘We are back!’ – van wat de trainer dacht: namelijk dat je het beste op je hoogtepunt kunt vertrekken. Heel ongezellig.

heeft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.