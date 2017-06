Onderwereld is benieuwd of justitie met gekraakte PGP-telefoons zaken oplost

Ontsleuteld PGP-bericht in ‘EenVandaag’. AVRO-TROS

In de onderwereld zit iedereen deze woensdag gekluisterd aan zijn telefoon, alsof er een voetbalfinale wordt gespeeld. Om half twee ’s middags begint de Amsterdamse rechtbank aan de eerste openbare behandeling van het onderzoek naar Naoufal F., in het hoofdstedelijke milieu bekend als ‘Noffel’.

Deze 36-jarige Marokkaans-Nederlandse crimineel wordt door justitie gezien als de organisator van de mislukte moordaanslag op beroepscrimineel Pjotr R. eind 2015. Zijn naam komt ook naar voren in een aantal andere bekende strafdossiers over onderwereldmoorden.

In deze zaak zal het Openbaar Ministerie voor het eerst inzage geven in de manier waarop gebruik wordt gemaakt van een grote hoeveelheid zeer vertrouwelijke informatie die in het voorjaar van 2016 in beslag is genomen bij telecombedrijf Ennetcom. Dit bedrijf was een van de grootste aanbieders van zogeheten PGP-telefoons die heel populair waren in de onderwereld omdat deze telefoons berichten zo versleutelden dat de politie niet kon meelezen.

Criminelen vertrouwden massaal op deze manier van communiceren: Ennetcom had zo’n 20.000 klanten en de meeste waren volgens de politie actief in het criminele milieu. Met deze telefoons is zeer gedetailleerde informatie uitgewisseld over zaken als grootschalige drugshandel, afpersing en bedreiging van criminele rivalen en opdrachten voor liquidaties.

Iedereen in het milieu – van de uitvoerders in Amsterdam tot de naar Dubai en Spanje uitgeweken opdrachtgevers en kopstukken – vraagt zich af: heeft de politie ook berichten van of over mij gevonden?

De zaak tegen Naoufal F. wordt een testcase: slaagt justitie erin om de zaak op te lossen op basis van PGP-data? Dat is niet alleen juridisch relevant. Noffel wordt gezien als een van de kopstukken van de mocromaffia, de vraag is dus met wie hij communiceerde via PGP.