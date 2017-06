Onder de 30 en in de Cultuur Top 100

Olivier Heldens was 17 jaar toen hij een contract tekende bij Spinnin’ Records, een groot label in de dance-industrie. Zoals elke zichzelf respecterende dj met internationale ambities nam hij een nieuwe naam aan: Oliver. Dat kwam goed uit toen zijn nummer Gecko ineens een wereldwijde clubhit werd. De muziekwereld bombardeerde hem tot pionier van de nieuwe dancestroming future house. „Toen ik klaar was met mijn HAVO-eindexamen stapte ik op het vliegtuig. De dag erna stond ik op het hoofdpodium van Mysteryland op het Woodstockterrein bij New York.”

Heldens heeft inmiddels bijna alle werelddelen al gezien. Net als de pianobroers Lucas en Arthur Jussen en afrobeat-band Jungle by Night. Ze verwierven op jonge leeftijd bekendheid in het buitenland en staan dit jaar alle drie in NRC’s Cultuur Top 100. Wat waren bijzondere ervaringen? En hoe word je op jonge leeftijd een internationale ster?

Jungle by Night, rechtsboven saxofonist Pieter van Exter



Jungle by Night trad zeven jaar geleden voor het eerst op in het buitenland, in Parijs. Een vuurdoop voor de negenkoppige band, zegt saxofonist Pieter van Exter (26). Ze stonden in een omgebouwde supermarkt voor 300 man, onder wie bekende Nigeriaanse muzikanten die zich in Parijs hadden gevestigd. De begeleiders van afrobeat-legende Fela Kuti speelden zelfs een paar nummers met ze mee. Van Exter: „Alles was spannend aan die trip. We hadden ook nog geen rijbewijs. Zaten we met onze instrumenten in de Thalys. Gelukkig ging het hartstikke goed.”

Rusland, Engeland, Japan, Amerika; de landen werden een voor een afgegaan tijdens de zomertours. Van Exter: „We hebben geen radiohits, want we maken instrumentale muziek. Je moet ons dus op festivals ontdekken.”

De clubs in afgelegen Franse stadjes zijn inmiddels altijd uitverkocht. „Er is daar een bepaald cultuurpubliek dat alles wil uitproberen. Het is een gemengde groep. Zelfs mensen met doodshoofden op hun T-shirt komen naar ons kijken, naast moeders met hun kinderen”, zegt Van Exter.

Lucas (24) en Arthur Jussen (20) vertrokken al naar het buitenland toen Arthur acht was. Studeren bij de pianiste Maria João Pires in Portugal en Brazilië. Ze woonden zeven maanden op haar „enorme” boerderij, met 80 andere internationale spelers. De prijzen winnende broers speelden met gezelschappen als het Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Mariinsky Orchestra in Sint Petersburg, en het Hong Kong Philharmonic Orchestra. Afrika is het enige werelddeel waar ze nog niet hebben opgetreden.

Wat is hun meest bijzondere buitenlandervaring? Het zijn er te veel, zeggen ze. „Maar”, zegt Lucas Jussen, „dit jaar gingen we op staatsbezoek naar Australië, met de koninklijke familie mee. We traden op in het Sydney Opera House. Heel bijzonder. Het zijn ontzettend lieve mensen. In 2014 mochten we ook al mee naar Polen. Waarom wij? Dat moet je aan hen vragen. Wij snappen er zelf helemaal niks van. Ze zullen ons wel leuk vinden. En we bereiden ons erg goed voor.”

Olivier Heldens tijdens zijn China tour



fOTO Yosuto Photo



Geen publiek of land is hetzelfde, erkent Lucas Jussen: „In Zuid-Korea schreeuwen en fluiten ze bij onze opkomst alsof het concert is afgelopen. We lijken er net popsterren. Maar in Japan zijn ze vrij gereserveerd en respectvol. Als je gaat zitten, stoppen ze meteen met klappen en tijdens het concert zijn ze superstil.” In die Japanse terughoudendheid hebben ze zich vroeger weleens verslikt. „We zijn vrij open en spontaan, geven drie zoenen op de wang. In Japan houden ze afstand. Dus toen wij een Japanse collega een knuffel gaven, vond hij dat heel ongemakkelijk.”

Ook Olivier Heldens (22) merkt dat de omgangsvormen per land verschillen. „Ik drink niet zoveel, maar in China voel ik sociale druk om alcohol aan te nemen. Ik heb feestorganisatoren weleens moeten teleurstellen.” Hij treedt het liefst in Canada en Amerika op. Daar staan meer meisjes in het publiek. Heldens: „Zij doen sneller hun shirt omhoog dan in Nederland.” Toch zijn de blote borsten niet de reden dat hij graag vrouwen voor zijn draaitafel ziet. „Het is beter voor de sfeer. Als de meerderheid uit jongens bestaat, doen zij idioot in het midden en staan de meisjes eromheen.”

Wat doen de mannen als ze van het podium afstappen? Jungle by Night gaat op jacht naar platenzaken, vertelt Van Exter. Arthur Jussen: „We hebben geen vakantie, dus er is weinig tijd voor uitstapjes.”

Heldens komt net terug van zijn China-tour. Tien shows in tien dagen. Hij bezocht „toeristische dingen” zoals tempels in de Verboden Stad. Maar in warmere landen zoekt hij het water op: „In Australië heb ik in de Great Barrier Reef gedoken. Dat was te gek. En in Florida heb ik met mijn moeder een busje gehuurd. Zijn we naar Key West gereden om te jetskieën.”

Ook in het vliegtuig weten ze zich te vermaken. „Ik slaap”, zegt Heldens. „We lezen soms een boek”, zegt Lucas Jussen: „René van der Gijp, maar ook Dostojevski. Verder luisteren we naar muziek, kijken we films en Arthur gaat soms aan de drank als hij zich verveelt.” Geintje. Zou ook lastig gaan, met hun overvolle repetitieschema. Ze verheugen zich alvast op het kleine half uurtje zwemmen in Tenerife, de volgende bestemming waar ze op de pianobank plaats mogen nemen.