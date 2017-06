OM vervolgt Wilders niet voor speech in Wenen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat politicus Geert Wilders niet vervolgen voor uitspraken die hij in 2015 heeft gedaan in Wenen. Het Oostenrijkse Openbaar Ministerie had Nederland gevraagd om de vervolging over te nemen. Het OM wijst het Oostenrijkse verzoek af omdat de uitlatingen die Wilders deed “naar Nederlands recht niet strafbaar zijn.

De PVV-leider zei in een toespraak onder meer dat “de islamitische ideologie een ideologie van oorlog en haat is. Hoe minder islam hier is, hoe beter”. In 2015 werd door de Syrische Oostenrijker Tarafa Baghajati, voorman van de moslimorganisatie IMÖ, aangifte tegen Wilders gedaan. Baghajati voelde zich gediscrimineerd na de rede die Wilders op 27 maart 2015 in Wenen hield. Wilders was te gast bij zusterpartij FPÖ.

De Oostenrijkse justitie heeft bekeken of Wilders zich heeft schuldig gemaakt aan Verhetzung (haatzaaien). Een woordvoerder van het Oostenrijkse OM liet eerder weten dat men in Wenen heeft besloten Wilders niet te vervolgen. Omdat Wilders in Nederland woont, is in 2016 besloten het dossier over te dragen aan de Nederlandse collega’s.

Strafbaarheid

In Nederland is het beledigen van een religie of een religieuze gemeenschap niet strafbaar, zegt het OM. In Nederland valt dit onder geloofskritiek en geldt dit niet als haatzaaien, aldus het OM.

“Hetgeen niet wegneemt dat individuele personen zich beledigd kunnen voelen door de uitlatingen. Dat staat echter los van de strafbaarheid daarvan.”

In Nederland loopt nog wel een rechtszaak tegen Wilders om zijn ‘minder-Marokkanen-uitspraken’ in 2014. Hij werd veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging maar kreeg geen straf opgelegd. Zowel de politicus als het OM ging in beroep tegen deze uitspraak. Dat zal dit najaar dienen.