NPO versobert salarissen presentatoren

De publieke omroep gaat de salarissen van presentatoren versoberen. De maximale beloning gaat omlaag. Presentatoren mogen niet meer verdienen dan 181.000 euro per jaar. Dat was 201.000 euro. Ook zijn uitzonderingen op dat maximale salaris in de toekomst niet meer mogelijk. Dat heeft de NPO bekend gemaakt.

Hiermee komt de NPO tegemoet aan het voornemen van het kabinet om de salarissen van omroepmedewerkers omlaag te brengen. Echter, omdat de Raad van Bestuur van de NPO niet kan ingrijpen in lopende contracten tussen omroepen en presentatoren, kan het nog jaren duren voordat alle omroepsalarissen aan de nieuwe norm voldoen.

„Talent mag worden beloond, en dat talent willen we ook graag voor de publieke omroep behouden”, stelt Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO. „Maar geld alleen mag nooit de voornaamste drijfveer zijn om bij de publieke omroep te werken.”

Voor bestuurders bij de publieke omroep geldt al langer een wettelijk maximum. Zij mogen sinds 2015 niet meer verdienen dan een minister (181.000 in 2017). Voor presentatoren en andere omroepmedewerkers, zoals radio-dj’s en hoofdredacteuren, hanteerde de NPO tot op heden een eigen salarisdrempel: de zogenaamde BPPO-norm (Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep). Die norm wordt nu dus verlaagd naar hetzelfde niveau als dat van bestuurders: van 201.000 naar 181.000 euro per jaar.

NRC berekende onlangs op basis van de jaarverslagen van de omroepen dat circa twintig omroepmedewerkers en vijftien bestuurders in 2016 meer dan een minister verdienden. Dat aantal daalt voorzichtig: in 2015 vielen nog ten minste 19 bestuurders en 22 presentatoren in deze categorie.

Op die salarisgrens voor presentatoren was echter ook altijd een beperkt aantal uitzonderingen mogelijk. Zo verdienden in 2016 vijf presentatoren meer dan de BPPO-norm. Want alleen zo, stelde de NPO tot voor kort nog, kunnen de omroepen „speciaal talent behouden”.

Ook die uitzonderingen wil de NPO „op termijn” schrappen. Nu zijn er nog presentatoren bij de publieke omroep in dienst die tot wel 580.000 euro per jaar verdienen. Een woordvoerder van de NPO: