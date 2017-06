Duitsland verplaatst militairen van Turkije naar Jordanië

Tegen de achtergrond van sterk verzuurde relaties met Turkije heeft de Duitse regering woensdag besloten haar militairen weg te halen van de Turkse basis Incirlik en ze te verplaatsen naar Jordanië. Dat Turkije en Duitsland NAVO-bondgenoten zijn maakt de zaak extra pijnlijk.

Het gaat om gevechtsvliegtuigen die verkenningsvluchten uitvoeren voor de strijd tegen Islamitische Staat in Syrië en Irak, een tankvliegtuig en zo’n 260 man personeel. Duitsland vindt het onacceptabel dat Duitse parlementariërs van Turkije geen toestemming krijgen om de troepen te bezoeken.

Turkije heeft dat ‘bezoekverbod’ ingesteld uit verontwaardiging dat Turkse militairen die volgens Ankara te maken hebben met de mislukte coup van afgelopen zomer, politiek asiel kunnen aanvragen in Duitsland. De asielaanvragen van enkele van hen zijn al goedgekeurd.

Vergeefse poging

De complete verhuizing van militairen en materieel zal zo’n twee maanden duren. Met andere NAVO-landen wordt nu overlegd wie de taken van de Duitsers zo lang kan overnemen.

Minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel heeft maandag nog een vergeefse poging gedaan in Ankara een oplossing te vinden. Alle fracties in de Bondsdag steunen het kabinetsbesluit om de militairen naar Jordanië te verplaatsen. Maar de regering heeft voor de verplaatsing geen uitdrukkelijke toestemming van het parlement gevraagd, omdat toen de missie werd goedgekeurd de locatie van de troepen werd opengelaten.

De Turks-Duitse betrekkingen zijn al meer dan een jaar bijzonder slecht.

De Duitse militairen die in het Turkse Konya deelnemen aan de multinationale missie van AWACS-vliegtuigen, blijven daar – zij mogen namelijk nog wél door Bonsdagleden worden bezocht.

De Turks-Duitse betrekkingen zijn al meer dan een jaar bijzonder slecht. Daarbij speelt onder meer dat de Bondsdag de Turkse massamoord op en verdrijving van Armeniërs in de Eerste Wereldoorlog een ‘genocide’ heeft genoemd. Ook een ‘smaadgedicht’ over president Erdogan van de Duitse komiek Jan Böhmermann zette veel kwaad bloed in Turkije. Na de mislukte staatsgreep ging de relatie verder achteruit, onder meer door de verslechtering van de rechtsstaat in Turkije en de arrestatie van de correspondent van Die Welt, Denis Yücel.