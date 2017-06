May: mensenrechten moeten wijken voor terreurbestrijding

Als het aan de Britse premier Theresa May ligt, vormen mensenrechten in de toekomst geen belemmering meer bij het bestrijden van terrorisme. May benadrukte dinsdagavond op een campagnebijeenkomst van haar Conservatieve Partij in de plaats Slough dat ze strengere antiterreurmaatregelen gaat nemen, als ze donderdag wordt herkozen. Dat berichten Britse media.

Na de aanslag in Londen van afgelopen zaterdag kreeg May kritiek te verduren. Hoewel de terroristen in beeld waren bij de veiligheidsdiensten, hadden die de aanval niet kunnen tegenhouden. Dinsdag zei May dat het wat haar betreft nu, na drie grote aanslagen op Britse bodem in vier maanden, genoeg is.

“We moeten nog meer doen om de vrijheid en bewegingsruimte te beperken van terrorismeverdachten waarvan we weten dat ze een bedreiging zijn, maar tegen wie we onvoldoende bewijs hebben voor vervolging. En als wetgeving op het gebied van mensenrechten daarbij in de weg zit, passen we die wetten aan zodat we de maatregelen alsnog kunnen treffen.”

May wil zo snel mogelijk aanvangen met het verstevigen van haar antiterreuraanpak. “Als ik donderdag word herkozen als premier, dan kan ik u verzekeren dat ik vrijdag met deze cruciale taak begin.”

Avondklok

Concreet wil de premier rechters en politie meer bevoegdheden geven om vermeende terroristen aan te pakken. De instanties moeten verdachten bijvoorbeeld een uitgebreidere avondklok kunnen opleggen. Ook wil May politie en justitie beter in staat stellen terreurverdachten te verbieden internet en mobiele telefoons te gebruiken.

Eerder maakte May al bekend dat ze de gevangenisstraffen voor terroristen wil verlengen. Ook beloofde de premier webhostingbedrijven aan te pakken die op hun servers onderdak bieden aan extremistisch materiaal.

May probeert met haar stevige taal mogelijk het krachtige imago te herstellen dat ze bij haar aantreden een jaar geleden genoot. Het beeld van May als oerdegelijke leider heeft in de tussentijd averij opgelopen. Door politiek gedoe, maar vooral door de terreur waar de Britten de afgelopen maanden mee te maken kregen.

Bezuinigingen

Bij drie aanslagen vielen in totaal 35 doden. De kritiek klonk dat terroristen blijkbaar relatief eenvoudig een aanslag konden voorbereiden. May kreeg het verwijt dat ze zelf mede had gezorgd voor omstandigheden waaronder dat mogelijk was. Als minister van Binnenlandse Zaken (2010-2016) was ze verantwoordelijk voor grote bezuinigingen op politie- en veiligheidsdiensten.

May schreef de verkiezingen in april uit om zo een groter mandaat te bemachtigen voor de start van de Brexitonderhandelingen later deze maand. Destijds lag ze met haar Conservatieve Partij ruimschoots voorop in de peilingen. Nu May een minder onwrikbare leider is gebleken dan haar partij had gehoopt, is die voorsprong danig geslonken. Volgens de peilingen maakt Jeremy Corbyn van Labour ook een realistische kans om premier te worden.