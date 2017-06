Londense politie vindt lichaam vermiste Fransman in Theems

De Londense politie heeft dinsdagavond uit de rivier de Theems een lichaam geborgen. Dat meldt het politiekorps van de Britse hoofdstad op zijn website. Het gaat om het lijk van een Fransman die bij de aanslag op de London Bridge van afgelopen zaterdag in het water terecht is gekomen en sindsdien werd vermist, bevestigde de de Franse president Emmanuel Macron, volgens persbureau AFP.

De Fransman is de 45-jarige Xavier Thomas. Hij wandelde op het moment van de aanslag over de brug met zijn vriendin, die zwaargewond raakte. Sindsdien werd hij vermist. Zijn lichaam lag stroomafwaarts van de London Bridge.

De kans bestaat dat hij door de botsing met het busje van de brug is geslingerd. Iets soortgelijks gebeurde bij de aanslag op de Westminter Bridge in maart. Een vrouw die toen in de Theems belandde, overleed later in het ziekenhuis.

Het is de derde Fransman die is omgekomen bij de aanslag op de London Bridge en bij Borough Market. Bij de aanval reden drie terroristen in een gehuurd busje mensen aan op de brug in het centrum van Londen. Daarna staken ze in op willekeurige voorbijgangers bij de voedselmarkt. Zeven mensen kwamen om het leven -

dat dodental stijgt nu naar acht - en ongeveer vijftig mensen raakten gewond.

Spanje vraagt Britten haast te maken

Ook een Canadees en twee Australiërs zijn onder de doden. Spanje riep woensdag de Britse autoriteiten op haast te maken met de identificatie van de slachtoffers om vrienden en familieleden van een 39-jarige Spaanse bankier niet lang meer in onzekerheid te laten. De Spanjaard is als laatste liggend op de grond gezien na de aanslag.

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Juan Ignacio Zoido zei woensdag in een radio-interview: