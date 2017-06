Limburgse rotondegans Niels zit nu in Drenthe, tot woede van zijn fans

Trizin Hof heeft al een telefonische doodsbedreiging gehad, vertelt hij aan de Limburgse omroep L1. Ook op Facebook valt zijn actie niet bij iedereen goed. Hof is voorzitter van de Stichting Akka’s Ganzenparadijs in het Drentse Dalen. Hij heeft maandagavond de gans Niels meegenomen van een rotonde in het Limburgse Maasbree.

Hof wordt bestempeld als „een echte gek”. Er zijn ook verwijzingen naar het boeddhistische karakter van de opvang: Hof wordt „sekteleider” genoemd, die „het heiligdom van Maasbree” snel moet terugbrengen.

Eenzaam bestaan

Hof, die met een dierenambulance uitrukte, zegt slechts een einde aan het eenzame bestaan van de gans te willen maken. Als Niels een nieuwe partner heeft gevonden, kan hij weer terug naar Limburg.

De gans zat vorig jaar al bij de rotonde in Maasbree. Toen leidde hij nog een anoniem bestaan. Dit voorjaar groeide het dier plots uit tot een lokale cultheld. De gans kreeg een naam, een door een bedrijf uit de regio getimmerd hok, eigen Facebook-pagina’s, een lied (met een gewone versie én een après-skiversie) en een lofdicht.

Lees het verhaal van Niels de gans: Van dorpshype tot hoofdpijndossier

Volgens de provincie Limburg, verantwoordelijke voor de rotonde, leidde ganstoerisme tot gevaarlijke situaties en moest het dier weg. Een eerdere mislukte poging om Niels mee te nemen door mensen van een opvangadres leidde al tot veel ophef. Vorige week besloot de provincie, omdat de rust in Maasbree was weergekeerd, dat de gans kon blijven waar hij zat.

De provincie is niet betrokken geweest bij de actie van Akka’s Ganzenparadijs en kan er weinig tegen uitrichten. „Van een wild dier hoort iedereen met zijn tengels af te blijven, maar een tam dier als een boerengans mag worden gevangen”, zegt woordvoerder Bas Albersen. Maar, zegt hij, het „ligt juridisch ingewikkelder” om „Niels straks met een vrouwtje weer terug te zetten. Een huisdier mag niet zomaar ergens worden achtergelaten. Een hond kun je ook niet zomaar in het bos de auto uitzetten.”