Iran wijst naar Saoedi-Arabië als schuldige aanslagen

Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde zit Saoedi-Arabië achter de twee aanslagen in de hoofdstad Teheran, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen en 43 gewonden vielen. De aanslag in het shi’itische land werd eerder opgeëist door de soennitische terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

In een verklaring die via Iraanse media is verspreid, staat volgens Reuters dat de aanslag “slechts een week na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president en de Saoedische leiders die terroristen ondersteunen. Het feit dat IS de verantwoordelijkheid heeft geclaimd, bewijst dat het land betrokken was bij de gruwelijke aanval”. De betrokkenheid van IS moet nog bevestigd worden. De terreurgroep, die in het verleden vaker onterecht aanslagen heeft geclaimd, was nog niet eerder actief in Iran.

De Revolutionaire Garde zei ook op wraak te zinnen op “de terroristen en hun bondgenoten”. De aanslagen van woensdagochtend waren de eerste in Iran sinds 2008. Vier aanslagplegers pleegden vanochtend tegelijkertijd aanslagen bij het Iraanse parlement en de tombe van de tombe van ayatollah Khomeini. Een van de daders blies zichzelf op bij het parlement, waar hij verkleed als vrouw binnen was gedrongen. Bij de tombe van Khomeini openden schutters het vuur op bezoekers, en blies één terrorist zichzelf op.

Aartsvijanden

Het shi’itische Iran en het soennitische Saoedi-Arabië gelden als aartsvijanden in het Midden-Oosten. Ook IS ziet Iran als de aartsvijand. Saoedi-Arabië, samen met de Amerikaanse president Trump, ziet Iran als de voornaamste sponsor van extremistische groeperingen in de regio. Maar de Saoedi’s zelf zijn ook regelmatig beschuldigd van steun aan terreurbewegingen.

De boycot van Qatar door verschillende Arabische landen, eerder deze week officieel ingesteld vanwege steun aan terreurgroeperingen, is mogelijk het meest recente incident als gevolg van de vijandige onderlinge verhoudingen. Experts menen dat Qatars weigering om Iran regionaal te isoleren de daadwerkelijke reden is voor de boycot.

De Qatarese emir Tamim bin Hamad al-Thani zou vorige week hebben gezegd dat Iran een “islamitische macht” is “die niet kan worden genegeerd”. Qatar ontkent de uitspraken van de emir, maar reden genoeg voor buurlanden Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte om alle diplomatieke banden te verbreken en de grenzen met Qatar te sluiten.