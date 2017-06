Griffier Tweede Kamer vertrekt na conflict met Arib

Nog geen twee jaar na haar aanstelling stopt Renata Voss als griffier van de Tweede Kamer. Via NRC werd in april bekend dat het niet boterde tussen de hoogste ambtelijke functionaris van het parlement en haar politieke baas, Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA). Voss (54) is de tweede topambtenaar van de Kamer die vertrekt sinds de herverkiezing van Arib. Ze heeft een nieuwe baan gevonden in het onderwijs, de sector waar ze ook vandaan komt. Dat bevestigen bronnen in de Tweede Kamer.

Inmiddels heeft ook de griffie het vertrek van Voss met een persverklaring bevestigd. Ze is voorgedragen voor het college van bestuur van het openbaar onderwijs in Rotterdam. Zodra deze benoeming door de gemeenteraad is goedgekeurd zal Voss per 1 augustus de Kamer verlaten.

Begin april werd Arib herkozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Rond die herverkiezing zou Voss aan collega’s hebben laten weten dat ze niet nog een periode onder Arib wilde dienen. Naar verluidt had Voss laten weten te willen opstappen zodra ze een andere betrekking had gevonden. Betrokkenen lieten in april aan NRC weten dat er tussen Arib en Voss een totaal gebrek aan onderling vertrouwen bestond en een diep conflict dat “eerder persoonlijk dan zakelijk” van aard was. De griffier is de hoogste ambtenaar van het parlement, zij ondersteunt de Kamervoorzitter tijdens de plenaire debatten en is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, waar zo’n zeshonderd mensen werken.

Arib had een vergelijkbaar geschil met haar hoofd constitutioneel proces, Harke Heida. Hij keerde in april, na iets meer dan een jaar in het parlement, terug naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Door het vertrek van Voss en Heida is de ambtelijke top nu gekrompen van drie leden naar één lid. Alleen Jan Willem Duijzer, directeur bedrijfsvoering, zit nog op zijn plek. Onbekend is of voor Voss en Heida al een opvolger klaar staat. Arib kondigde bij haar herverkiezing een evaluatie van de structuur van de ambtelijke top aan.

Voss moest omvangrijke reorganisatie begeleiden

Onder Aribs voorganger Anouchka van Miltenburg (VVD) is er een omvangrijke reorganisatie in gang gezet, waar Voss vanaf september 2015 leiding aan moest geven. Bij haar aanstelling destijds was Arib, nog als ondervoorzitter, zelf betrokken: ze zat in de sollicitatiecommissie. Voss’ voorganger Jacqueline Biesheuvel was ruim tien jaar griffier geweest.

Voor haar kortstondige verblijf in de Tweede Kamer werkte Voss jarenlang in de onderwijswereld. Van 2002 tot 2009 op het ministerie van OCW, onder meer als inspecteur. Vanaf 2009 was ze bestuurslid van het Rotterdamse Albeda College.

Vanochtend was het personeel van de Tweede Kamer is nog niet geïnformeerd. Een personeelslid liet weten dat het vertrek van Voss ,,heel slecht zou zijn voor de organisatie”.

In een korte persverklaring zei Voss dat het werk ,,nog niet klaar is” ,,maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en daarom heb ik besloten terug te keren naar waar mijn hart ligt: het onderwijs.” Arib kwam in hetzelfde bericht met een zakelijke reactie. ,,De voorzitter en het presidium hebben kennis genomen van haar besluit.”