Eerste zaak versleutelde telefoons van start

De rechtbank in Amsterdam buigt zich vanmiddag over de zaak rond de mislukte liquidatie van beroepscrimineel Pjotr R. eind 2015. Hoofdverdachte is de 36-jarige Marokkaans-Nederlandse crimineel Naoufal F., beter bekend als ‘Noffel’, die de moordpoging mogelijk georganiseerd zou hebben.

De rechtszaak is vooral opmerkelijk omdat het Openbaar Ministerie voor het eerst inzage geeft in vertrouwelijke informatie uit versleutelde telefoons van het telecombedrijf Ennetcom.

PGP-telefoons

In 2016 deed de politie een inval bij Ennetcom, op zoek naar zogenoemde PGP-telefoons. Die telefoons kunnen berichten zo versleutelden dat de politie niet kan meelezen. Daarbij werd beslag gelegd op meerdere telefoons. Uit die telefoons kwam mogelijk informatie naar voren over F. en met wie hij precies contact onderhield.

De zaak rond de moordpoging op Pjotr R. is vooral een test: kan de politie genoeg informatie uit deze PGP-telefoons halen om de zaak op te lossen? NRC-redacteur Jan Meeus is de gehele dag in de rechtszaak aanwezig en doet via Twitter live verslag:

