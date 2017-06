Een tweet die de makelaars 5 miljoen euro kostte

Twitteren in het zakenverkeer, het kan héél duur zijn. De rechtbank Rotterdam moest beoordelen of een aspirant-koper die namens het Nigeriaanse 3D Hitech vertrouwelijk onderhandelde over de Enecogen energiecentrale inderdaad de geheimhouding schond met een tweet. De goede man had de centrale bezocht, wat foto’s genomen en die op Twitter gepost met bijschrift: Our dynamic MD Engr at Eneco Netherlands for the official signing of the MOU between 3D Hitech and ENECO.

Maar tot dat Memorandum of Understanding is het nooit gekomen. Eneco had strikte vertrouwelijkheid bedongen, de mede-eigenaar van de centrale moest immers ook nog instemmen. De betreffende tweet werd na 22 uur verwijderd, maar Eneco had geen zin meer. Daarmee liepen de twee tussenpersonen die 3D Hitech hadden aangebracht hun ‘success fee’ mis, die ze op 5 miljoen euro schatten. Eneco trok zich zonder goede redenen terug, menen zij.

Volgens de rechtbank betekent contractsvrijheid ook vrijheid in het afbreken van onderhandelingen. Het contract met de tussenpersonen hield niet meer in dan dat Eneco serieus zou onderhandelen, met een ‘letter of intent’ als uitkomst en een koop onder voorwaarden als doel. Uit het eerste gesprek met de Nigeriaan viel niet meer op te maken dan dat de koopintentie serieus was. Er moesten nog vele hordes worden genomen. Voor een gerechtvaardigd vertrouwen op een koop was het te vroeg. Het afbreken van de onderhandelingen was dan ook geen willekeur door Eneco, maar kwam door het (twitter)gedrag van de mogelijke koper. Eneco mocht dat zelf afwegen – de tweet was een inbreuk op de geheimhouding.

ECLI:NL:RBROT:2017:3530