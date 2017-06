Schietpartijen bij Khomeini-tombe, parlement in Iran

Drie gewapende mannen hebben op woensdag wild om zich heen geschoten in het Iraanse parlement. Daarbij zijn een beveiliger en zes burgers geraakt, meldt het semistaatspersbureau van Iran, Tasnim. Eén beveiliger zou overleden zijn.

De Iraanse politie zou een van de daders inmiddels in hadden hebben. Hij probeerde het gebouw te verlaten, maar werd door de politie tegengehouden. Verschillende politici hebben zich ergens in het gebouw verstopt. Alle wegen naar het parlementsgebouw in Teheran zijn afgesloten.

Tegelijkertijd hebben vier schutters bij de tombe van ayatollah Khomeini in Teheran het vuur geopend op bezoekers, meldt het andere Iraanse semistaatspersbureau Fars. Een van de vier zou een bomgordel tot ontploffing hebben gebracht, elders in het mausoleumcomplex werd een tweede bomgordel aangetroffen. Meerdere mensen raakten gewond en er zou één dode zijn gevallen.

Een van de mannen zou inmiddels gedood zijn, een andere zou zelfmoord hebben gepleegd. Een vrouw is gearresteerd. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft volgens sommige Iraanse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag, maar daar ontstond later op de ochtend verwarring over. Er zou ook een explosie hebben plaatsgevonden bij een metrostation in Teheran, maar de berichtgeving daarover blijft tot nu toe onduidelijk.

Het is de eerste keer sinds 2008 dat een terreuraanval wordt uitgevoerd in het shi’itische Iran.

Dit bericht wordt aangevuld…