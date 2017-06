Djokovic verliest in kwartfinale Roland Garros

Tennisser Novak Djokovic is op het grandslamtoernooi van Roland Garros uitgeschakeld in de kwartfinale. Op het Parijse gravel was de 23-jarige Oostenrijker Dominic Thiem in drie sets te sterk voor de titelverdediger. Het werd 7-6(5), 6-3 en 6-0.

Thiem nam daarmee wraak voor zijn nederlaag vorig jaar tegen Djokovic in de halve eindstrijd van Roland Garros. Destijds pakte Djokovic ten koste van Andy Murray ook de titel. Met die overwinning won de Serviër het enige grandslam dat hij nog niet op zijn erelijst had staan.

Thiem, als zesde geplaatst, verloor dit jaar op Roland Garros nog geen set. In de halve finale neemt hij het op tegen Rafael Nadal, die voor zijn tiende titel op het prestigieuze toernooi gaat. Nadal hoefde in zijn eigen kwartfinalepartij niet hard te werken. Landgenoot Pablo Carreno gaf in de tweede set op met een buikspierblessure.

Nummer twee van de wereld Djokovic maakt vooralsnog geen gelukkig jaar door op de grandslams. Op de Australian Open vloog de Serviër er in de tweede ronde uit. Hij verloor onverwacht van de nummer 117 van de wereld Denis Istomin.

Dit jaar werd Djokovic in Parijs bijgestaan door zijn idool Andre Agassi. De Amerikaan, vroeger zelf winnaar op Roland Garros, moest Djokovic over een dood punt in zijn carrière heen helpen. Daarop was hij beland na zijn triomf in Parijs vorig jaar. Djokovic zag geen doel meer, miste de motivatie om hard te trainen en ging wedstrijden verliezen.