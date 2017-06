Den Haag bemoeilijkte komst yezidi-vrouw

Het heeft debatcentrum De Balie in Amsterdam door tegenwerking van de Nederlandse overheid de grootste moeite gekost een Nederlands visum te krijgen voor Parween Alhinto (19), yezidi en slachtoffer van maandenlange verkrachtingen door IS-strijders. Uiteindelijk lukte het na bijna een jaar touwtrekken, dankzij bemiddeling van journaliste Judit Neurink en met hulp van een Nederlandse diplomaat in het Noord-Iraakse Erbil.

De Nederlandse overheid was echter bevreesd dat Parween in Nederland zou willen blijven. Daarom werd De Balie gedwongen een borg te tekenen voor 10.000 euro om eventuele medische kosten te dekken, en kosten van repatriëring die ten laste van de staat zouden kunnen komen. Als ze asiel zou aanvragen, zou de boete zelfs over een periode van vijf jaar kunnen oplopen tot 50.000 euro.

Balie-directeur Yoeri Albrecht is verontwaardigd over deze gang van zaken en vindt het „een schandalige maatregel”. Hij wijst erop dat het vluchtelingenverdrag bij uitstek geldt voor meisjes zoals Parween. „Wie zou er meer recht op hebben dan zij? Het is uitermate bizar.” Doot deze regeling wordt De Balie in feite ontmoedigd mensen met een belangrijk verhaal als dat van Parween uit te nodigen. „Dat werkt dus als censuur op dit onderwerp.”

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het een standaardprocedure dat iemand borg staat als hij een uitnodiging verstrekt aan iemand zonder financiële middelen.