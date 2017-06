De hele wereld World Press Photo

Van Auckland tot Zürich en van Macau tot Mexico-Stad. In meer dan honderd steden verdeeld over 45 landen was afgelopen jaar de tentoonstelling van World Press Photo te zien. De prijswinnende foto’s van de grootste journalistieke fotowedstrijd ter wereld trokken vier miljoen buitenlandse bezoekers. Hoeveel Nederlandse cultuurmakers kunnen zulke cijfers overleggen?

Amman, 2016

Foto Nader Hamza Daoud

De eerste presentatie in de reeks tentoonstellingen is traditiegetrouw in Amsterdam, de plek waar de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten de fotocompetitie in 1955 opzette. Half april, twee maanden na de jurering, opende de expositie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Twee weken later volgden tentoonstellingen in Sevilla, Poznan, Lissabon, Rome, Bari en Barcelona.

Bekijk hier de complete Cultuur Top 100

De tentoonstelling reist in twee presentatievormen en in meerdere exemplaren de wereld over. Voor exposities in grote ruimtes, zoals treinstations, hallen en supermarkten, zijn tien zogenoemde ‘panelen-tentoonstellingen’ beschikbaar, grote foto’s waar bezoekers omheen kunnen lopen. Voor intiemere ruimtes als musea en galerieën zijn zes ‘frames-tentoonstellingen’ met ingelijste foto’s beschikbaar.

Berlijn, 2016



Foto Holger Biermann



De exposities reizen in kratten de wereld over. Binnen Europa gebeurt dat meestal per vrachtwagen. Grotere afstanden worden met het vliegtuig overbrugd. In uitzonderlijke gevallen laat World Press Photo een tentoonstelling lokaal drukken. Dat gebeurde afgelopen jaar bijvoorbeeld in Kenia, waar de prijswinnende foto’s op een buitententoonstelling in Nairobi werden getoond.

Lees ook het interview de nummer één van de Cultuur Top 100: Arnon Grunberg: ‘Luiheid vind ik vreselijk’

Afrika is een redelijk witte plek op de World Press Photo-kaart. In het verleden was de tentoonstelling, met dank aan Nederlandse ambassades, in Zimbabwe, Mozambique en Zuid-Afrika te zien, vorig jaar dus alleen in Kenia.

Tel Aviv, 2016

Foto World Press Photo

Een minder voor de hand liggende witte vlek is de Verenigde Staten. Alleen in Los Angeles was World Press Photo vorig jaar present. Later dit jaar hoopt de organisatie in Washington en New York aanwezig te zijn. Verder richt de aandacht zich vooral op ‘missielocaties’, landen waar de persvrijheid in het geding is. Zo reisden de tentoonstelling recent naar Minsk, Nairobi en Yangon (Myanmar).