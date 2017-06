Arnon Grunberg is internationaal invloedrijkste Nederlandse kunstenaar

Schrijver Arnon Grunberg was in 2016 internationaal de invloedrijkste Nederlandse kunstenaar. Dat heeft de jury van de derde NRC Cultuur Top 100 bepaald.

Tien juryleden uit binnen- en buitenland verkozen Grunberg boven toneelregisseur Ivo van Hove, vorig jaar de winnaar en dj Martin Garrix.

Arnon Grunberg (1971) is een van de meest vertaalde Nederlandse auteurs. In 2016 kwam hij tot 37 internationale publicaties, kranten- en tijdschriftpublicaties meegeteld. Ook trad hij veelvuldig op in het buitenland. Volgens de jury is Arnon Grunberg „voor Nederland een geweten en voor het buitenland een Nederlands geweten”.

Bekijk hier de volledige lijst van de NRC Cultuur Top 100

Grunberg, die vorig jaar nog op plaats 42 in de Cultuur Top 100 stond, vermoedt dat zijn uitverkiezing iets te maken heeft met zijn optreden bij de Frankfurter Buchmesse in oktober. Op de grootste boekenbeurs ter wereld stonden de Nederlandse en Vlaamse literatuur centraal en mocht hij een van de openingstoespraken houden. „Dat werd in elk geval in Duitsland als zeer eervol ervaren”, zegt hij vandaag in een vraaggesprek.

De vorig jaar ingezette trend van meer vrouwelijke cultuurmakers in de Top 100 zet door. Dit jaar staan er acht vrouwen in de Top 20, tegen zeven een jaar eerder. Ook verjongt de ranglijst duidelijk. Onder de 24 nieuwe namen in de lijst zijn vele twintigers en dertigers, vooral uit de muziek. Erg divers is de lijst nog altijd niet; Nederlanders met een migratie-achtergrond zijn nauwelijks vertegenwoordigd.

Uit de database van de Stichting Dutch Culture, waarin de buitenlandse activiteiten van Nederlandse cultuurmakers worden bijgehouden, blijkt dat muziek voor de meeste activiteiten vanuit Nederland zorgt, met dance als grootste categorie.

Cultuurbezuinigingen in veel Europese landen en spanningen in diplomatieke relaties elders hebben het werken over de grens vorig jaar er niet gemakkelijker op gemaakt. Anderzijds blijkt uit registratie van Dutch Culture dat zich steeds meer kansen en mogelijkheden aandienen voor culturele samenwerking met andere werelddelen. De activiteiten in China en Brazilië verdubbelden vorig jaar. New York heeft Londen ingehaald als belangrijkste stad voor de gehele Nederlandse cultuurexport.

Arnon Grunberg ontvangt een beker en een dubbele advertentiepagina in NRC, te besteden aan een goed doel naar keuze.