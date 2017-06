Chaos en mysteries bij Chinese partner van FrieslandCampina

Een gezonde Hollandse familie, blozende wangen, met drie blonde kinderen in een weiland met eveneens Hollandse zwartbonte koeien. „Ruim 140 jaar ervaring met veehouderij in Nederland”, staat boven de foto. En: „kwaliteitsvoeding”. Het is een reclame voor Dutch Lady, het Aziatische merk van FrieslandCampina.

Al ruim twee jaar produceert het zuivelbedrijf uit Amersfoort de Hollands aandoende melk ook in China, met zijn Chinese collega Huishan Dairy, dat genoteerd is aan de beurs in Hongkong. In 2015 zetten de twee bedrijven een joint venture op om aan de grote vraag naar betrouwbare babymelk en andere zuivelproducten in China te voldoen.

Het melkpoederschandaal in NRC-verhalen 2008: melkpoeder, aangelengd met melamine, maakt tienduizenden Chinese kinderen ziek en leidt tot enkele sterfgevallen. “Corruptie is misschien wel de grootste bedreiging voor de economische ontwikkeling van China”, schrijft correspondent Oscar Garschagen over de zaak. 2013: Vrees voor vergiftigde melk onder Chinese ouders leidt tot grootschalige uitvoer van melkpoeder uit Nederland, dat een goede reputatie heeft. Om tekorten te voorkomen stellen Nederlandse winkels een maximum in van 1 pak per klant, schrijft verslaggever Annemarie Sterk. 2015: Jaren na het babymelkschandaal in China is er nog volop vraag naar Nederlands melkpoeder, schrijft verslaggever Freek Schravesande. De zwarte markt werd professioneler, de criminaliteit ruiger.

Maar het Chinese avontuur wordt met de dag onvoorspelbaarder voor FrieslandCampina, nu partner Huishan een schuld van 27 miljard yuan (3,5 miljard euro) denkt te hebben - zeker weten doet Huishan dat niet. Bij het Chinese zuivelbedrijf is ook nog eens 320 miljoen euro zoek; „een belangrijke discrepantie die verdere verduidelijking behoeft”, aldus een persbericht. En de financiële topvrouw Ge Kun is al maanden volledig van de radar. Ze verdween op de dag dat het enige overgebleven bestuurslid Yang Kai - volgens Chinese media haar echtgenoot - erachter kwam dat Huishan leningen niet had terugbetaald. In maart werd de handel in aandelen Huishan stilgelegd, nadat de koers binnen anderhalf uur met 85 procent was gedaald.

De mysterieuze verdwijning en de financiële problemen van Huishan drukken op de winst van het Nederlandse zuivelbedrijf. Onderdeel van de deal in 2015 was dat FrieslandCampina 1,1 procent aandelen in Huishan zou nemen. Dat kostte 27 miljoen euro, meldt het jaarverslag, ruim een kwart van het totale bedrag dat de joint venture kostte. Dat aandelenpakket is nu nog maar circa 7 miljoen euro waard. FrieslandCampina had in 2016 een omzet van 11 miljard euro en 362 miljoen euro winst.

‘Ons doel is om door te gaan’

En wat gaat er met de joint venture, Friesland Huishan Dairy, zelf gebeuren als Huishan omvalt? „De afspraken staan allemaal op papier”, zegt de woordvoerder van FrieslandCampina, die over de inhoud van die afspraken niet wil praten. „Een andere partij kan eigenaar worden, of wij kunnen de joint venture overnemen, dat is allemaal mogelijk. Maar ons doel is om de productie door te laten gaan. We willen er niet vanaf.”

In China kan FrieslandCampina veel geld verdienen. Een Nederlands etiket staat in de ogen van Chinese ouders gelijk aan kwaliteit en veiligheid. De vraag naar Nederlands babymelkpoeder steeg enorm nadat in 2008 meerdere baby’s overleden, en er vele duizenden ziek werden, na het drinken van Chinese babymelk waar de kunsthars melamine aan was toegevoegd. Zo hoopten de fabrikanten te verhullen dat de melk was aangelengd met water. In Nederlandse supermarkten en drogisterijen ontstond schaarste, omdat particulieren handeltjes in blikken melkpoeder naar China begonnen.

190.000 melkkoeien

De twee bedrijven simpelweg van elkaar scheiden is lastig. Huishan bezit de melkveebedrijven die melk leveren aan de fabriek. Volgens het laatste jaarverslag van het Chinese zuivelbedrijf zijn dat bijna 80 boerderijen, waar ruim 190.000 melkkoeien staan. Die leveren rechtstreeks aan de fabriek van de joint venture in Xiushui, een stad in het oosten van China. Gaan FrieslandCampina en Huishan uit elkaar, dan moet de eerste op zoek naar een nieuwe Chinese leverancier.

Want hoe Hollands de reclames voor Dutch Lady ook lijken, met Hollandse holsteinkoeien en blonde peuters: de melk komt gewoon uit Chinese koeien en wordt verwerkt in een Chinese fabriek. FrieslandCampina is volgens de officiële lijn verantwoordelijk voor het management, de Chinezen voor de uitvoering, al wordt de melk „volgens Nederlandse criteria” gemaakt, benadrukt de woordvoerder.

Op de beurs ligt de handel in aandelen Huishan nog altijd stil. Als die weer wordt hervat, kan het verlies voor FrieslandCampina nog groter worden.