Bouterse ontslaat weer minister van Justitie

Twee maanden na zijn beëdiging als minister van Justitie en Politie van Suriname heeft Eugène van der San zijn portefeuille moeten inleveren. President Desi Bouterse vroeg dinsdag Van der San om zijn ontslag. De positie van Van der San onhoudbaar was geworden, zo melden Surinaamse media. De oud-minister beweert dat hij zelf ontslag heeft genomen. Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe minister wordt.

Van der San was de opvolger van de ontslagen Jennifer Silos-Van Dijk. Zij werd ontslagen nadat het Hof van Justitie in een brief aan de president het vertrouwen in haar had opgezegd. Volgens het Hof was sinds september vorig jaar sprake van een “verstoorde relatie” en “onmogelijkheid van communicatie”.

Van der San werd gezien als vertrouweling van Bouterse. Voor zijn aanstelling was hij de chef van het kabinet. In een week tijd veranderde dat beeld. Maandag zei Van der San in een persconferentie, die live uitgezonden werd, dat hij geen moment genoten heeft van zijn ministerschap. Hij zou onder meer te weinig informatie en medewerking krijgen van zijn collega’s. Hij noemde een oppositieleider “vijand”. Ook haalde hij uit naar hoge veiligheids- en justitiefunctionarissen. Van der San zei dat hij tegengewerkt werd en dat er wel informatie werd gedeeld met anderen.

Geiten- en koeiendieven

Het was niet het eerste opmerkelijke moment van de voormalig minister. Zo kreeg hij vorige week een reprimande van de parlementsvoorzitter nadat hij leden van oppositiepartijen uitmaakte voor geiten- en koeiendieven.

Vervolgens ontbood Bouterse hem en vroeg hem zijn portefeuille in te leveren. Van der San zou daarmee akkoord gegaan zijn.

Van der San kan zich niet vinden in die lezing. In een schriftelijke reactie laat hij weten:

“De wijze waarop de president begon namelijk dat er in de politiek bepaalde zaken zijn die je nooit zegt, was voldoende voor mij om aan de president te zeggen dat het voor mij het beste is om met onmiddellijke ingang te bedanken.”

Hij zou zelf om een gesprek gevraagd hebben. Tegenover Star Nieuws zegt Van der San dat hij ook degene was die besloot de eer aan zichzelf te houden: