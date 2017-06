Birmees vliegtuig met 105 inzittenden vermist

Een vliegtuig van de Birmese luchtmacht met 105 inzittenden is woensdag vermist geraakt. Dat meldt een woordvoerder van de luchtmacht aan persbureau AP. De inzittenden zouden vooral familieleden van militairen zijn.

Het toestel was opgestegen vanaf de stad Myeik in het zuiden van Birma, en onderweg naar Rangoon, de grootste stad van het land. Het contact met het vliegtuig viel weg terwijl het over de Andamanse Zee vloog, zo’n 32 kilometer ten westen van de stad Dawei.

De route (bij benadering) van het vermiste toestel, en de plek waar het ongeveer van de radar verdween. De tekst gaat verder onder het kaartje.

Zoekactie

Volgens de woordvoerder is er inmiddels een zoekactie begonnen, waaraan vier marineschepen en twee vliegtuigen deelnemen. Tijdens de vlucht van het vermiste toestel zou het hebben geregend, maar niet hard.

Het vermiste vliegtuig is een Y-8, een turboproptoestel van de Chinese fabrikant Shaanxi. Ook China, Pakistan, Soedan, Tanzania en Venezuela maken gebruik van de Y-8. In 2006 vloog een experimentele versie van de Y-8 die werd getest door de Chinese luchtmacht tegen een berg. Alle veertig inzittenden kwamen om het leven.