Banco Popular voor 1 euro verkocht aan Santander

De grote Spaanse bank Banco Santander heeft op woensdagochtend het noodlijdende Banco Popular opgekocht voor een som van één euro. Dat meldt de Single Resolution Board (SRB), een EU-orgaan dat zaken rond de eurocrisis afhandelt. Banco Popular, de zesde bank van Spanje, raakte de afgelopen jaren in de problemen door de crisis op de Spaanse huizenmarkt.

Op woensdagochtend gaven de Spaanse centrale bank en SRB groen licht voor de overname. Dat zou in het belang zijn van de rekeninghouders van de noodlijdende bank. Ook oordeelde SRB dat de verkoop nodig was om de stabiliteit van de Spaanse en Portugese bankenstelsels te garanderen.

Banco Popular heeft naast haar locaties in Spanje verschillende filialen in Portugal en staat bekend om haar sterke midden- en kleinbedrijftak.

Banco Popular had op dinsdag nog een gesprek met de Europese Centrale Bank (ECB) over mogelijkheden om de kapitaalbuffer te versterken. De ECB besloot op dinsdagavond dat het onmogelijk was om Banco Popular nog te redden en waarschuwde dat de bank op omvallen stond. De waarde van het aandeel Banco Popular zakte de afgelopen week met meer dan 50 procent.

Santander wil nu met een verkoop van zeven miljard euro aan aandelen extra kapitaal binnenhalen. Op de balans van Banco Popular staat 37 miljard euro aan onverkoopbare, risicovolle vastgoedleningen. Vorig jaar zag de bankengroep een verlies van 3,5 miljard euro.