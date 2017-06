Andere mening? Pak ’m!

Een vrolijk pinksterweekend voor de linkse Gutmensch. Ze konden achterover leunend toekijken hoe conservatief rechts apocalyptisch rechts aan het mes reeg. Joshua Livestro, als politiek activist behorend tot de rechterflank van de VVD, voer in de Volkskrant uit tegen een aantal van zijn geloofsgenoten. Politici als Thierry Baudet en Sid Lukkassen, journalisten als Wierd Duk (AD) en Bart Nijman (GeenStijl) werden gehekeld om hun samenzweringstheorieën. Livestro stelde een heldere grens tussen scepsis en paranoia: „Leid geen subjectieve intenties af uit objectieve gebeurtenissen.”

Hij ging in op het racisme in Baudets opvattingen over de ‘verdunning’ van Nederland door immigratie en op de gedachten die allen schijnen te delen over de eindstrijd die wij-van-het-Westen voeren tegen de rest van de wereld – waarbij wij voortdurend, welbewust en georkestreerd dolkstoten in de rug zouden krijgen van onze eigen gevestigde politici en mainstream media, ook wel ‘de elite’ genoemd.

Des te aardiger was dit artikel omdat Livestro tot vorig jaar hoofdredacteur was van website De Dagelijkse Standaard, een forum voor rechts Nederland, waar ooit de nu door hem gediskwalificeerde mensen hun opinies publiceerden. Livestro had kennelijk eens omgekeken naar wat ze samen hadden rondgebazuind en was van gedachten veranderd – een respectabele handeling.

Dat was buiten de niet-mainstream media gerekend. Vanaf de linker- en rechterflank bestormden zij het slagveld. Voor de rechtse ex-vriendjes was Livestro een „geborneerd en rancuneus mannetje” (Nijman) dat „kwalijke insinuaties” (Duk) en „zelfingenomen braaksel” (Niemöller) had geschreven.

In de reacties dook al snel het verwijt op dat Livestro wordt betaald door George Soros, miljardair met linkse denkbeelden – waarmee de stelling over de samenzweringstheorieën direct werd bewezen.

Links wentelde zich in z’n eigen gelijk. „Hij heeft die mafkezen anders jarenlang een platform gegeven”, twitterde Dimitri Tokmetzis van De Correspondent. En volgens Peter Breedveld van Frontaal Naakt, ‘fundamentalistisch webmagazine’, behoort Livestro tot het „vies, smerig domrechts schorem’’ – die bovendien precies had opgeschreven wat Peter Breedveld zelf al jaren schrijft.

Ik keek nog maar eens naar de ‘Argument Clinic’ van Monty Python, waarin Michael Palin op zoek gaat naar een betaalde discussie en bij John Cleese geen waar voor zijn geld krijgt, alleen zinloze tegenspraak. „Dit is geen discussie”, briest Palin. „Jawel.” „Niet waar. Dit is alleen maar tegenspraak.” Ten slotte zegt Palin: „Een discussie is een intellectueel proces. Tegenspraak is alleen maar het automatisch weerspreken van alles wat de ander zegt.” Cleese: „Nee, dat is het niet.” Daar hadden de Baudets het laatste woord.

