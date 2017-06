Aandeelhouders van Spaanse ‘kerkbank’ Banco Popular lijden

Banco Popular, altijd aan je zijde. De bekende slogan van de bank die in 1926 werd opgericht is niet meer waar. Dat geldt zeker voor de 300.000 aandeelhouders die allemaal hun geld kwijt zijn. De zesde bank van Spanje is voor 1 euro overgenomen door de grootste van het land: Banco Santander. Het enige wat behouden blijft voor Popular zijn de rood-witte bedrijfskleuren.

Banco Popular stond in de volksmond bekend als ‘bank van de kerk’. Het is een publiek geheim dat Opus Dei decennialang aan de bank gelieerd was. De oerconservatieve katholieke beweging zou volgens het Spaanse dagblad El Independiente 12 procent van het kapitaal van de bank in handen hebben gehad.

Banco Popular had met 36 miljard euro aan dubieuze hypotheekleningen de Spaanse vastgoedcrisis nog niet overwonnen. De voorbije maanden kelderde de beurskoers voortdurend en eindigde met 32 eurocent op de laatste handelsdag. De crisis bij Banco Popular kwam de laatste weken in een stroomversnelling toen zo’n 18 miljard euro aan spaargeld werd weggehaald. Dinsdagavond volgde een genadeklap van de Europese Centrale Bank (ECB), die vaststelde dat Popular „waarschijnlijk zou omvallen”.

Slimme onderhandelaar

Topvrouw Ana Botín van Banco Santander wordt in de Spaanse media neergezet als een slimme onderhandelaar. Vorige maand bracht ze geen bod uit op Popular toen die door topman Emilio Saracho te koop was gezet en nu wist ze de bank ‘gratis’ binnen te halen. Santander wordt in Spanje nu met zeventien miljoen rekeninghouders marktleider voor het midden- en kleinbedrijf. Een belangrijke sector in de Spaanse economie die de voorbije jaren gestaag groeit.

Bij de reddingsactie bleven de Spaanse belastingbetalers buiten schot. Het Zuid-Europese land beleefde daarmee een primeur. Aandeelhouders en investeerders verliezen, onder wie dus Opus Dei.

Luis de Guindos, minister van Economie, noemde de overname „een goede uitkomst gezien de toestand waarin de bank de laatste weken verkeerde”. Volgens de minister worden de rekeninghouders maximaal beschermd en kunnen de meeste activiteiten voort worden gezet.

Of Opus Dei een rol aan de zijde van Banco Santander gaat spelen is nog onduidelijk.