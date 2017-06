14 en 16 jaar cel voor Posbankmoord

De twee mannen die in 2003 op de Posbank bij Rheden Alex Wiegmink doodschoten, moeten 14 en 16 jaar de cel in. Hoewel de zaak bekend is geworden als de Posbankmoord, is er volgens zowel justitie als de rechtbank geen sprake van moord. Wel acht de rechtbank bewezen dat beide Brabanders schuldig zijn aan doodslag en brandstichting. Frank S. krijgt 14 jaar, Souris R. 16 jaar, dat meldt de rechtbank Gelderland. Ook moeten de mannen aan de nabestaanden Alex Wiegmink een schadevergoeding betalen.

De straffen zijn hoger dan de eis. De officier van justitie eiste 13 jaar gevangenisstraf tegen de 44-jarige Souris R. uit Veghel en de 56-jarige Frank S. uit Boekel. Dat komt volgens de rechtbank omdat het gaat om doodslag onder strafverzwarende omstandigheden:

Beide mannen hebben geen respect voor het leven van Wiegmink getoond maar ook niet voor zijn nabestaanden. Zij hebben door het lichaam van Wiegmink in brand te steken niet alleen de nabestaanden de kans ontnomen om afscheid te nemen, maar vervolgens ook bijna 14 jaar over de toedracht gezwegen.

Frank S. krijgt een lagere straf omdat hij zich bij de politie heeft gemeld en bekende. Voor het voorval was hij niet eerder met justitie in aanraking gekomen. Souris R. heeft een strafblad en regelde de wapens waarmee Wiegmink werd doodgeschoten.

Hardlopen

Wiegmink kwam 20 januari 2003 niet thuis na een rondje hardlopen in natuurgebied de Posbank bij Rheden. Op 20 januari 2003 was het duo van plan om een auto af te pakken van een willekeurige bezoeker van de Posbank bij Rheden. Ze hadden een auto nodig om een overval te plegen. Toen ze Alex Wiegmink uit Drempt met een vuurwapen bedreigden, liet die zich niet intimideren en liep hij op ze af. De 44-jarige huisschilder Wiegmink uit Drempt werd doodgeschoten en zijn lichaam werd niet veel later verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in Erp.

Jarenlang leek de zaak op een dood spoor te zitten, tot de politie vorig jaar opnieuw aandacht vroeg voor de moord. Frank S. meldde zich in november uit gewetensnood met een bekentenis en een spijtbetuiging. Medeverdachte Souris R. kon korte tijd later ook worden gearresteerd. Een DNA-match met een DNA-spoor op een muts die bij de uitgebrande auto werd gevonden, leidde in 2014 naar de verdachten die deze woensdag terecht staan.