Zangeres en presentatrice Sandra Reemer (66) overleden

Zangeres en presentatrice Sandra Reemer is dinsdag op 66-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar manager Rik Luijcx bevestigd. Reemer stierf aan de gevolgen van borstkanker, een ziekte die eerder dit jaar bij haar werd geconstateerd.

Reemer werd geboren als Barbara Alexandra in het Indonesische Bandoeng. Zij nam de artiestennaam Sandra Reemer aan, onder meer als onderdeel van het zangduo Sandra en Andres. De andere helft van dit succesvolle tweetal was Dries Holten. In 1975 gingen ze uit elkaar, waarna Reemer haar carrière solo voortzette.

Eurovisie

Bij het grote publiek vergaarde zij bekendheid door haar optredens voor het Eurovisie Songfestival, in 1972, 1976 en 1979. Met drie deelnames is zij gedeeld Nederlands Eurovisie-recordhouder met Corry Brokken. Ze was ook in 1983 nog een keer te zien op het festival, toen als achtergrondzangeres van Bernadette.

Haar beste score haalde ze bij haar eerste deelname, samen met Dries Holten, met 106 punten genoeg voor de vierde plek. In 1976 en 1979 haalde ze respectievelijk 56 en 51 punten. Ironisch genoeg was het liedje dat ze bij haar laatste deelname zong, Colorado, wel een topvijfhit in vijf landen.

Reemer debuteerde in 1963 met het nummer Sluimer zacht, een Nederlandstalige versie van Gershwins Summertime, een van de meest gecoverde liedjes aller tijden.

Presentatrice

In de jaren tachtig kwam de klad in de zangcarrière van Reemer. Ze maakte toen een switch naar presentatrice, onder meer van programma’s Sterrenslag, Showmasters en De show van de maand. Vanaf 1986 was zij de assistente van Jos Brink bij het programma Wedden, dat…?

Toch bleef de muziek kriebelen. In 1996 verraste Reemer het publiek met een Nederlandstalig nieuw album, genaamd Natuurlijk. Hoewel de plaat lovende recensies ontving, werd die nauwelijks gepromoot. De verkoop viel dan ook tegen en de cd eindigde al rap in de kortingsbakken.

Reemer richtte in 2008 de Sandra Reemer Foundation op, waarmee zij kinderen in ontwikkelingslanden aan onderwijs hielp. De stichting zette zich vooral in in Indonesië, Guatemala en meerdere Afrikaanse landen.

Reemer was getrouwd met Ferdi Bolland, die meerdere liedjes voor de zangeres schreef. Afgelopen jaren was Reemer nog te zien in de tv-show Gouden jaren van Omroep Max.