Veertien huizen doorzocht vanwege aanslagen Brussel

In Brussel hebben de autoriteiten dinsdag veertien huizen doorzocht in verband met de aanslagen in Brussel van vorig jaar. Dat meldt het landelijk parket. Twaalf mensen werden meegenomen voor ondervraging.

Later op de dag wordt besloten of de personen die zijn meegenomen voor verhoor vast blijven zitten. De onderzoeksrechter beval de huiszoekingen omdat de autoriteiten zoeken naar de plek waar de aanslagplegers de wapens zouden hebben opgeslagen of verstopt.

Er wordt al langer gezocht naar de opslagplaats van de wapens. Een jaar geleden werden al 152 garageboxen in de Belgische hoofdstad doorzicht. Dat leverde echter niets op.

Het landelijk parket wil op dit moment geen verdere details geven. Bij de aanslagen op luchthaven Zaventem en een Brussels metrostation kwamen vorig jaar 32 mensen om het leven. De drie terroristen die de aanslagen uitvoerden pleegden allen zelfmoord. De terreuractie werd opgeëist door Islamitische Staat (IS).