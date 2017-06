Tom Dumoulin verlengt contract bij Sunweb tot 2022

Tom Dumoulin, de eerste Nederlandse man die de Giro d’Italia won, heeft zijn contract bij Sunweb met drie jaar verlengd tot 2022. Dat maakte het team dinsdag bekend.

Dumoulin over zijn contractverlenging:

We're proud to announce that @tom_dumoulin has extended his contract with the team until 2022! Hear what Tom had to say about the agreement pic.twitter.com/JJv5aUBOfY

— Team Sunweb (@TeamSunweb) 6 juni 2017